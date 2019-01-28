台灣10大手機品牌排名出爐！OPPO擠進前4大 最慘的是它

2019年01月28日 12:28 中時電子報 陳煌祥

2018全年度台灣十大手機品牌排名。(翻攝比價王)

台灣10大手機品牌年度排名出爐，蘋果APPLE市佔率25.3%奪冠，其次是三星SAMSUNG市佔率18.81%第2名，華碩ASUS排名第3名，大陸手機品牌OPPO以10.27%市佔率首度擠下宏達電HTC，搶得第4名，宏達電HTC市佔率6.36%落為第5名，還是銷量衰退幅度最大的。

據《ePrice比價王》報導，列出2018全年度十大手機品牌排名，在台灣智慧手機市場銷量市佔率排名，排名第1為蘋果APPLE，市佔率25.3%，第2是三星SAMSUNG市佔率18.81%，華碩ASUS排名第3名，市佔率11.75%，三大品牌合計拿下台灣手機市場55.86%占有率。

排名第4的是中國手機品牌OPPO以10.27%市佔率擠下宏達電HTC，名次第5名的是宏達電HTC，市佔率為6.36%，相較於2017年度銷量66.6萬支，HTC手機去年度銷售量為38.4萬支，是前十大品牌之中，銷量衰退幅度最大的；SONY排名仍維持第6名，市佔率6.17%，但銷量衰退幅度僅次於HTC。

第7、8、9名分別是華為HUAWEI市佔率3.99%、小米MI市佔率3.95%、SUGAR市佔率2.50%，第十名則是NOKIA市佔率2.28%。

華為HUAWEI旗下手機產品線豐富，涵蓋低、中、高階旗艦機款，近年更積極佈局通路市場，引發市場關注，而第4名OPPO與第3名華碩ASUS的差距明顯縮小，2019年銷量市佔率是否會超車華碩ASUS「卡位」成功，以及華碩ASUS能否能穩定守住市佔排名第3名，更是備受市場關注的焦點。

(中時電子報)