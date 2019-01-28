男星赴陸選秀衰從第5變25名 哽咽流淚：我一直都在努力

2019年01月28日 12:31 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸第一個年輕演員選秀節目《演員的品格》播出已來到第六集，台灣男星張洛偍也參與該節目，積極迎戰各種賽制也順利進行到下一輪的比賽。他不放棄的頑固，就連主持人何灵都忍不住感動讚說：「如果你不努力，你現在已經離開（淘汰）了。」

張洛偍從第5到第25名的心情差距，讓他被主持人問時哽咽哭了。（圖／愛奇藝台灣站提供）

由於賽制規則的關係，張洛偍最初被分班為D班，期間他努力從D班拚到全班前五名，但最終卻又因「加試分數（投票規則）」變成第25名。面對這樣的狀況，主持人何灵忍不住心疼問他怎麼想，張洛偍沮喪哽咽地說：「我一直都在努力，但是到現在會有些疑惑，不知道自己的努力是不是有用。」何灵則高度肯定地回他「一定要感謝自己的努力才能走到現在。」

張洛偍在台灣演過不少偶像劇，相較其他參賽者更有經驗，但卻因投票制度讓他排名落後。（圖／愛奇藝台灣站提供）

從一開始依分班次序，張洛偍在考試題目上僅能「選剩的」。他選擇被認為難以發揮的「模仿小小兵」，但是他實踐了參加節目「豁出去」的初衷，十足無厘頭搭配樂在其中的態度，讓這段原先不太被期待的表演引起討論。之後的芭蕾舞考核、以及Pose battle 等更是讓大家印象深刻。尤其是pose battle，他選擇了「大唐盛世」主題，正式演出時，除了劇情的安排，他更加入了自己十三年來的舞蹈底子，將每個動作細節完美演繹，躍身或是旋轉等都難不倒他。

張洛偍在pose battle，他選擇了「大唐盛世」主題。（圖／愛奇藝台灣站提供）

提到投票規則帶來的影響，張洛偍傻笑說「可能還很多人不認識我吧，所以沒有守護我」，但隨後他也認真的回應，投票很重要，因為結果常讓他的努力不成正比。「但我都跟自己說，更重要的是我在這個過程沒有放棄、不愧對自己。現在拿不到的票，會因為我的全力以赴，未來都會變成支援我的一個力量的！」

(中時電子報)