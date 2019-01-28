陸駐歐盟大使團警告：歐洲抵制華為將帶來「嚴重後果」

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大陸駐歐盟大使張明日前接受英國《金融時報》專訪時指出，包括華為在內的陸企，在歐洲接連遭遇「誹謗」和「歧視」。並警告，限制大陸技術參與歐洲5G高速移動網路專案的任何嘗試，會給全球經濟和科學合作帶來「嚴重後果」。

隨著美國敦促歐洲國家採取更強硬的立場，歐洲對大陸企業的網路安全擔憂加深。《金融時報》報導引述張明表示，「對別人進行誹謗、歧視、施壓、脅迫或猜測都沒有幫助。」

他說，「現在有人正在不遺餘力地炮製有關華為的安全故事，我不認為這個故事與安全有任何關係。」

報導認為，從公路和鐵路管理，到控制家用設備，5G的潛在應用範圍十分廣泛。在擔心安全風險的背景下，歐盟正尋求加強針對大陸科技公司的審查和安全保障。

張明強調，5G市場中全球的工業、供應和價值鏈高度相互關連，華為是5G設備市場領導者，不容被任何勢力「人為和故意地切斷」這些連結。那樣的做法將「非常不負責任」，並可能給全球經濟和科學合作帶來「嚴重後果」。

被問到大陸認為受到歧視，將會如何反應？張明說，北京會尋求與歐盟國家的對，訴求「以規範為本的全球秩序」，而非假設性地恣意妄為，「保護主義不是個好的出路，合作才是。」

《金融時報》報導指出，陸歐在安全問題上的矛盾似乎正在加劇，但美國方面給出的「助攻」，讓大陸和歐盟能夠在其他領域走得更近，包括美國總統川普的民族主義政策，促使中歐雙方投入到捍衛多邊機構和協定（比如伊朗核協定）的共同事業。

(中時 )

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