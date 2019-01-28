越南新住民做公益 愛心募款感恩台灣

2019年01月28日 12:40 中時 洪榮志

越南新住民黎氏王燕日前舉辦2場「真愛台灣歌唱聯誼」年終愛心募款活動，除了幫助越南的愛心基金外，也提撥2萬元於28日捐助台南市佑明視障協會，做為感恩台灣給她的成長。

嫁來台灣18年的黎氏王燕，為讓其他也嫁來台灣的越南新娘及其二代，有自信及能融入台灣社會，特舉辦慈善選美比賽，入選者成立慈善外交團體，並於今年一月初回到越南到鄉間進行慈善捐助。

黎氏王燕於26日、27日邀請越南歌星，分別前往彰化、高雄進行慰問在台越南新娘與勞工的義務演出，現場還辦理義賣活動，募得款項除了做為越南的愛心基金，還另提撥2萬元捐助台灣弱勢團體，並在台南安平區建平里長傅建峰的牽線下，28日上午前往位於建平里的佑明視障協會捐助。

黎氏王燕說，她來台灣18年，受到台灣各界的關懷及成長，讓她可在台灣有立足之地，不僅要幫助她祖國的弱勢者，也要回饋台灣，所以每年均會舉辦類似活動，一方面凝聚在台越南人的愛心力量，也能回饋台灣。

28日前往佑明視障協會捐助時，大台南廉政會秘書長張晉祥與選美出來的黎雪杏、阮明明、丁佩嵐、阮氏芳草、高氏玉碧及越南籍歌星保鍾、越美、恩善偉等人均陪同，由協會理事廖靜敏代表接受善款，並頒感謝狀答謝黎氏王燕。

(中時 )