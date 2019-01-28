韓國瑜暖心舉動 謝龍介感動在心頭

2019年01月28日 12:40 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

台北台中立委補選完後，緊接著是3月16日的新北、台南、彰化、金門的立委補選，其中台南立委補選受到外界最大關注，只要國民黨謝龍介拿下該區，藍營2020大選有望勝利。因此，謝龍介表示，高雄市長韓國瑜非常緊張，趕快打給他，要替他輔選，市政都已經忙成這樣，令人感動在心裡。

台南市第2選區立委補選呈現「三腳督」激戰，謝龍介出馬角逐，對戰民進黨的郭國文和脫離民進黨參選的陳筱諭。由於此區被視為是民進黨的大票倉，如果謝龍介拿下該區，將鼓舞國民黨的士氣，更有望贏得2020總統大選。

謝龍介日前於政論節目《新聞深喉嚨》上表示，在台北台中立委補選前，韓國瑜趕快打電話給他，跟他說，「禮拜天就要投票，我都沒有去你那裡，那你會不會很危險」！

謝龍介再指出，韓國瑜真的很忙，所以他都不敢拜託韓，因為韓真的很累，韓整天光是市政就夠忙了！沒想到韓還跟他說，要他趕快跟韓冰聯繫，或是跟他討論要怎麼做，韓國瑜以為他是禮拜天要投票，但是台南立委補選是3月16日。

對於韓國瑜的暖心舉動，Youtube網友紛紛表示，「哈哈，韓市長夠哥們——龍介仙不但選舉期間幫忙甚多，選舉後還給高雄鳳梨果農找到大陸訂單，無論如何韓市長都會幫忙站台助選的」、「韓市長是個重情義之人，在下也相信他一定會去幫龍介仙站台的」，更有網友表示，「給我韓總，其餘免談！否則2020照樣不投國民黨」。

(中時電子報)