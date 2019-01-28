太誇張！內蒙古一男子自帶POS機行搶 沒現金可刷卡掃碼

POS機居然也可應用在搶劫上。(圖為中時資料照)

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旺報
孫曜樟

大陸隨著智慧手機的普及以及互聯網的飛速發展，微信、支付寶、POS機讓支付方式越來越便捷，很多人出門都不帶現金，內蒙古一名夏姓搶匪為保證一定能搶到錢，竟自帶一台便攜式POS機（刷卡機）在身上，要求被害人身上沒帶現金的話，刷卡、掃碼或微信支付也可以，夏嫌在2星期內犯下3起搶案，在準備第4次作案時遭埋伏警方逮捕，員警並從其身上搜出作案用的匕首、手套和一台POS機。

呼和浩特市賽罕公安分局刑警五中隊說，30歲的夏姓犯嫌曾因搶劫罪入獄，刑滿出獄後在一家燒烤店打工。1月10日，燒烤店關門，夏嫌失業後為償還信用卡欠款，便鋌而走險，重操舊業。

據瞭解，夏嫌專挑單身駕車的女性作為劫目標，趁被害人上車准備發動車輛時，夏嫌趁機上車進行搶劫。令人啼笑皆非的是，夏某某竟隨身帶著一台便攜式POS機，要求受害者如果沒現金還可以刷卡，同樣也可以使用微信。

從1月10日到1月25日，夏嫌犯下3起持刀搶劫案。25日，當他再次准備搶劫時，被埋伏守候的員警當場逮捕，員警從他身上搜出搶劫用的POS機一台，匕首一把。夏嫌還向警方供稱，他天天鍛煉長跑，目的就是為了遇到警方抓人時能跑得了，結果還是被抓了。目前，夏嫌已被警方刑事拘留。

(旺報 )

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