高屏空污嚴重 立委籲興達電廠除役關閉

2019年01月28日 12:41 中時 王思慧

台灣健康空氣聯盟今（28）公布2018年臭氧年報，強調高屏不只是PM2.5、PM10重災區，臭氧污染更是不容小覷，且雙北古亭、新店測站臭氧數值竟然位居四、五名。環團及國民黨立委呼籲高雄興達電廠除役關閉，改善高屏空氣品質，還給民眾呼吸的自由。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，不管是PM10、PM2.5，還是臭氧排名全都高屏地區包辦前十名，認為台灣的空污標準太低。他舉例美國一直檢討臭氧標準，在2015年加嚴到70ppb就算超標，台灣標準小時值要達到120ppb、八小時移動平均60ppb，看似較嚴格，但是八小時移動平均不夠及時警示，若用美國標準，全台只有台東縣達標。

葉光芃說，2016年美國肺臟醫學會就指出，臭氧不只影響肺部，還影響腦部和胎兒，暴露1至2天就會造成早逝，1小時就可能造成中風、心臟病。新英格蘭期刊指出，臭氧與健康關係呈線性，低濃度30、40、50ppb都是有危害的；里昂大學論文更指出臭氧和阿茲海默症有關，臭氧透過嗅覺神經到大腦，破壞腦防。

台空盟根據環保署空品測站統計，去年臭氧最嚴重的是高雄林園129ppb，屏東潮州居次為127ppb，第4名是左營；第3名及第5名赫見新店與古亭，顯示北部PM2.5與PM10雖然較低，但臭氧值較高是雙北環保的重要課題。

國民黨立委黃昭順表示，PM2.5跟臭氧都是嚴重致癌物，空污不但對自然有影響，也造成人體呼吸道肺部組織危險，懸浮微粒更是致癌物確認。在高雄最嚴重的空污來源之一就是興達電廠，在去年11月一二號機組就展延到今年，全國最老的電廠就是興達，比台中火力發電廠大概老10年，卻是南電北送，對南部不公平。3、4機組在2月4日就要到期，興達到底能不能展延全民都在看，相信韓國瑜市長會大破大立，一定要讓民眾更徹底明白政府要乾淨空氣的決心。

國民黨立委陳宜民指出，臭氧產生就是因為燃煤電廠產生廢氣，恐造成心血管疾病、中風、失智，希望韓國瑜硬起來，苦民所苦，上次統計顯示增加的天然氣發電量，五成天然氣發電就可達到發電的標準，興達發電廠是可以廢掉的，身為民意代表，要講出人民關心空污的心情，希望韓市長能有好的回應。

環保署回應，現在臭氧可說是全球問題，美國、韓國等國家都關心，防制有努力空間，臭氧前驅物VOC、NOX排放來源，除了工廠汽機車，還有輪船船舶部分，台灣船舶在海峽周線也是要努力的地方，會針對來源作分析；氮氧化物在燃氣鍋爐排放部分也有一定比例，防制設備若不好，管制也要做加強，空氣品質標準有再研議法規如何訂標準。

(中時 )