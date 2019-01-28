國民黨中央說這句話 楊正中砲轟：只會打順風球！

2019年01月28日 12:42 中時 陳世宗

市議員楊正中趁機砲轟國民黨中央黨部只會打「順風球」，還大喊「中央聽到沒有！」（陳世宗攝）

台中市議會國民黨團第三屆書記長交接，由李中交接給新任書記長張瀞分！中央黨部副秘書長杜建德主持監交！市議員楊正中趁機砲轟黨中央，指國民黨淪為在野黨時，中央黨部都沒有人下來加油打氣；今成為執政黨才下來，黨中央只會打順風球，希望黨中央長官應「始終如一」！

台中市議會國民黨第三屆幹部交接，28日上午在市議會8樓舉行！新任書記長張瀞分，執行長陳政顯，副書記長吳瓊華、賴朝國、賴義鍠；由原書記長李中將印信交給張瀞分，由中央黨部副秘書長杜建德主持監交！

杜建德指出，「重返執政的感覺真好！」國民黨在前任書記長李中帶領下，2018年打贏漂亮的一戰！現在由張瀞分接任書記長，希望能夠再接再勵，2020年能夠贏得總統大選！

杜建德起身在與官員一一道別，由黨工護著要離去。前任書記長楊正中因不滿他擔任書記長交接時，國民黨中央未派員下來場面冷清！突然舉手說要發言，陳政顯「臨時動議」通過！他接過麥克風就中氣十足，指著打算要離去的杜建德表示。

楊正中趁機砲轟國民黨中央黨部只會打順風球！他說國民黨淪為在野黨處於逆境時，中央黨部長官都沒有下來加油打氣；現在成為執政黨張瀞分接書記長時就下來，中央長官只會打順風球，希望中央長官「始終如一」到基層來接地氣！

楊正中指出，一個在野黨若不能找回人民感動的力量，這個在野黨不會成為執政黨！希望中央長官要聽基層的意見！還大喊「中央聽到沒有！」台下議員、官員則大聲「叫好」！杜建德未沒聽完楊正中發言就匆匆先離去。

(中時 )