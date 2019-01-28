2019企業最愛大學出爐！臺大、北科大再奪冠

2019年01月28日 12:43 工商 劉馥瑜

108年大學學測甫落幕，1111人力銀行今（28）上午發布最新「2019企業最愛大學調查」，雇主最愛的公立一般大學冠軍，由「臺灣大學」蟬聯；公立科技校院則由「臺北科技大學」奪冠。另外，私立一般大學部分，「中原大學」穩居冠軍；私立科技校院則由「致理科技大學」蟬聯第一。

為了解雇主進用人才的偏好，《時報周刊》與1111大學網合作進行「2019企業最愛大學排行問卷調查」，調查時間為2018年12月1日至2018年12月18日，針對有選才、用才權力的企業主管進行立意抽樣調查，總共回收2,116份有效問卷。

《時報周刊》社長李世偉說，學測剛結束，透過時報與1111合作的企業最愛大學調查，希望可以給家長及考生一些選校的思考方向，從校方的就業力「硬實力」、「軟實力」呈現各校特色，這份調查提供考生有充分資訊，並協助精準預測。

1111表示，108學年大學學測在1月26日剛剛落幕，總計有13.8萬名考生報考，今年考招制度出現變革，個人申請使用學測成績沒有總級分，最多只能採記4科成績，也就是「5選4」，打破過去落點分析的經驗值，但熱門的大學跟科系，依舊是窄門，學子爭相搶進。

根據1111人力銀行「2019企業最愛大學調查」顯示，臺大、成大再度蟬連公立大學的冠亞軍；私立大學前幾名和去年相比不動如山，中原大學穩坐私立學校冠軍，輔仁、淡江、逢甲緊追在後，其中，私立東海大學大幅跳升3名。

公立科技院校部分，近年來名次互有消長的臺北科技大學與臺灣科技大學，本次由臺北科技大學再領先，坐上冠軍寶座，而高雄科大受益於三校合併規模提升，排名躍居第三；在私立科技校院部分，致理、朝陽則穩坐冠亞軍，值得一提的是文藻外語大學，一口氣躍升5名，擠進前3名。

1111表示，綜觀此次調查結果，公私立大學、公私立科技校院的排名，多由理工名校包辦冠軍，其中學術地位崇高的「臺灣大學」，在就業市場中仍然受到企業主肯定，在2018年底英國公布的大學就業力排行榜中更重回百名之內，排在第81名，是臺灣唯一擠進百名之內的大學。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，科技業一向是台灣重要經濟命脈，扮演各大產業領頭羊角色，儘管中美貿易戰衝擊科技業景氣，但為維持研發領先優勢，並不影響科技廠徵才節奏，包括晶圓代工廠、記憶體大廠等都提前啟動校園徵才，預約科技新血，理工科背景新鮮人起薪待遇，自然優於其他學群，傳統的理工名校自然備受企業主重視。金融業在科技進展的催化下，過去一年大力招兵買馬，加上人工智慧、大數據運算科技大幅進步，產業界對資訊人才求才若渴，讓大專校院的財經學群與資訊學群能見度提高，致使商管類見長的大專校院排名向上提升。

(工商 )