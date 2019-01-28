影》花蓮慈濟再爆醫療疏失 護理師「看錯」施打雙倍抗生素

花蓮慈濟再爆醫療疏失 實習護士「看錯」施打雙倍抗生素（中天新聞）
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中時
、影音編輯／
花蓮慈濟醫院繼先前打「打尿事件」，又遭爆誤打雙倍抗生素醫療糾紛。（許家寧攝）
民眾拍下影片，醫護人員坦承打錯抗生素劑量。（許家寧翻攝）
蔣女在臉書社群控訴花蓮慈濟醫院屢爆醫療疏失。（許家寧翻攝）

花蓮慈濟醫院再爆醫療疏失！繼之前醫護人員誤將尿液檢體當食鹽水施打，花蓮一名蔣姓民眾控訴，昨天下午護理師緊張跑來詢問父親身體有無狀況，才坦承「看錯」打成雙倍劑量，怒批當天早上施打時該護理師堅稱「無錯誤」，如今承認釀下大禍，讓家屬憤怒痛批「扯到爆」。

蔣姓女網友在臉書花蓮同鄉會貼出影片，內容拍攝到護理人員當場坦承自己看錯，坦言「同一個劑量注射成2份劑量」，另名護理人員則說「這是我們的疏失，已經跟值班醫師討論過，會密切追蹤病人身體狀況，後續再依照病人狀況治療」。

蔣女說27日下午早上值班的男護士很緊張跑過來告知因為他的疏失，看錯病例之類，將抗生素打錯了，不斷詢問患者身體有沒有不舒服，甚至跑來說要抽血檢查，讓蔣女在臉書上痛批「各位不覺得很扯嗎，慈濟三不五時出差錯、上新聞，還死不承認，發生事情推卸責任。」

花蓮慈濟在去年11月發生「打尿事件」，由於該名肝硬化病患10天後過世，引起家人抗議，也重創慈濟醫療聲譽，今年1月接連發生兩起重症嬰母親不信賴醫院堅持轉院台大，本次事發後，慈濟醫院緊急危機處理，主治醫師上午和家屬討論如何後續處理，預計稍晚公開說明。

(中時 )

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