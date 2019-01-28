國人過年平均胖2公斤 收假後七天是減脂關鍵期

2019年01月28日 13:16 中時 鄭郁蓁

過年九天連假即將來臨，根據衛福部國健署往年調查指出，每年春節連假過後都有超過3成民眾體重增加，平均增重接近2公斤，吃飽睡睡飽吃，加上多肉、高油、高糖份的年節飲食是主因，營養師提醒，春節連假過後有內臟減脂期的「關鍵7天」得把握，若置之不理，長期可能演變成高血壓、高血糖、高血脂等代謝性疾病。

每年春節連假國人都以吃吃喝喝度過整個假期，但開工後立刻「腹債累累」，營養師趙函穎表示，台灣人年節期間多肉、高油、高糖份的飲食習慣，最容易快速累積腰腹部位的內臟脂肪，往往過了一個年，不少人便冒出小腹，不只影響外觀，甚至埋下高血壓、高血糖、高血脂等代謝性疾病的禍果。

人體脂肪分成皮下脂肪與內臟脂肪，皮下脂肪會全身性的分布，造成掰掰袖、肥臀、雙下巴等外觀困擾；內臟脂肪主要堆積於腹部內臟，最明顯的外觀特徵就是突出的小腹。

內臟脂肪雖然容易累積，但趙函穎說，卻也比皮下脂肪更容易能透過高纖飲食與有氧運動快速消除，因此，開工後7天是最關鍵的內臟減脂期，建議透過高纖飲食的方法，提高年後減重成功率及兼顧健康。

趙函穎表示，針對肉食族因吃進過多的油脂導致的腰內肉、火鍋狂因高鈉的高湯導致的下半身水腫肥胖，以及甜食控吃太多糖分、澱粉導致的手臂掰掰袖、大屁屁等，在年後的關鍵7天，皆可透過高纖、優質蛋白質的飲食補充原則，減少脂肪攝取。

趙函穎建議，可多攝取豆漿中的植物性纖維，幫助腸道順暢，將年節期間過度進食的負擔排出體外，再搭配慢跑、飛輪、拳擊等有氧運動，幫助降低內臟脂肪，打擊小腹。

(中時 )