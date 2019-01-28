又有登山客摔邊坡受困失溫 消防員7小時扛下山

莊姓男子在五峰霞喀羅古道跌落邊坡受傷，消防局派員以捲式擔架將他送下山。（徐養齡翻攝）

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消防局派員以捲式擔架將他送下山。（徐養齡翻攝）

比基尼登山客吳季芸墜谷遇難，凸顯山區救援的嚴峻，新北市67歲莊姓男子26日到新竹縣五峰鄉霞喀羅古道登山，不慎摔落邊坡受傷，動彈不得，隔天上午報警求救，消防局出動救援小組挺進，以捲式擔架將有失溫之虞的莊男固定，當晚間10時許順利送下山就醫。

莊姓男子參加新北市山鹿登山隊2天1夜的霞喀羅古道之旅，原本計畫第1天由尖石養老登山口進入，第2天由五峰鄉民生部落登山口離開，不料莊男在首日就在霞喀羅古道11公里處失足摔落邊坡，腰部受傷造成無法行走。

「我受傷了，困在山裡！」莊男原以為休息1晚應該就可以步行，不料隔天上午腰椎更加疼痛，情急下只好撥119向消防局求援。

消防局獲報後立即派遣轄區五峰消防分隊出動5名消防員，搭配1名警員前進山區救援，27日下午3時許在7.5公里處發現莊男，經初步評估，生命狀況及意識都算穩定，立刻準備帶他下山。

只是莊男在5、6度低溫的山區滯留過夜，消防員擔心他有失溫之虞，拿出SKED（捲式擔架）鋪上睡墊及睡袋，再讓他躺在睡袋裡保暖，避免失溫，並將捲式擔架層層固定，隨後展開2人1組拖拉前進，下午消防局再調派其他分隊7名人員前往支援接駁，約花7小時於晚間10點45分將莊男送達登山口，由救護車送往醫院。

(中時 )

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