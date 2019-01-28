備審資料怎麼打動教授？專家：要有溫度、不要罐頭式

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大學學測2月25日公告成績，考生接著就要準備備審資料以參加個人申請入學。義守大學副校長周兆民建議，大學看備審資料，最重視的是興趣性向特質與報考學系是否吻合，與修習過相關課程的履歷；此外，考生自傳要寫得「有溫度」，才會吸引注意。

許多考生個人申請一階通過後，對於準備第二階的書面資料審查不知如何著手，大學招聯會邀集專責大學招生事務的師長主管，錄製剪輯書審資料懶人包影片，提供考生在寒假期間隨時上網作功課，了解大學端怎麼看備審資料。

周兆民說，過去看備審資料時，常看到考生寫當過幾個社長、幾屆的班代…其實這些「數量」不是大學想看的，大學重視的是「質」，希望看到負責過的活動企畫、管理內容中，學到什麼？有什麼反思？

周兆民說，大學期盼看到有溫度的自傳，而非「罐頭式」自傳：「家裡有多少人，排行、兄友弟恭父慈子孝、父母對我的教育非常的採開放跟自由的態度…..。」這類內容看不出學生的特質與潛力。自傳資料應該呈現出主動積極的態度，對未知事物具有探索的好心，「重質不重量」才是大學端希望看到的。

靜宜大學教務長林家禎說，準備自傳、書面資料重點是「如何凸顯個人特色」，千萬別寫得天花亂墜，大學教授真的能分辨，也會利用面試的機會測試。此外，個人申請書面資料只看高中階段，國小、國中的獎狀等，除非是具有相當的特殊性且與申請校系的動機有其一貫的脈絡，否則就不用特別列出。

中央大學招生組長周弘偉提到，外界常以為「學測成績越高就是好學生」，其實中央大學從學生入學之後的「就學穩定性」研究發現，備取生的入學表現不輸正取生，甚至社區高中學生上大學後的成績表現，與明星高中畢業生絲毫不遜色。

周弘偉說：「上了大學沒人逼你讀書，如果沒有興趣，沒有讀書紀律，成績表現不會好，甚至休退轉學率達到10％以上，所以自我探索、理解、依照興趣和性向選填志願，格外重要。」

(中時 )

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