拒藥檢？陸泳將孫楊向《星期日泰晤士報》發律師信

2019年01月28日 13:09 中時 林勁傑

英國媒體早前披露，大陸游泳名將孫楊於去年9月拒絕接受國際興奮劑檢測與管理機構（IDTM）的賽外藥檢，其保鑣更用鐵錘砸毀血液樣本及撕爛文件。孫楊和中國游泳協會事後分別發表聲明，指責相關報導內容失實。27日孫楊已委託律師向《星期日泰晤士報》一方發出律師信，要求刪除相關報導並公開道歉。

英國《星期日泰晤士報》（TheSundayTimes）當地時間周日（27日）報導，2012年倫敦奧運為大陸在奧運會男子游泳勇奪第1面金牌的孫楊，在去年9月，曾與IDTM的工作人員發生衝突，其保鏢更用鐵錘砸毀血液樣本及撕爛文件。世界反禁藥組織（WADA）向國際體育仲裁法庭提告，孫楊隨時面臨終身停賽。

對此，孫楊昨正式委託北京市藍鵬律師事務所張起淮律師，就《星期日泰晤士報》侵犯孫楊名譽權、隱私權一事，向其母公司「英國時報報業公司」（TimesNewspapersLtd）發出律師信。

律師信指出，國際泳聯已於2019年1月3日對此事做出裁決，認定孫楊不存在違反《世界反興奮劑條例》的行為，且明確指出此次聽證會的內容絕對保密。《星期日泰晤士報》的失實報導已經構成對孫楊名譽權和隱私權的侵犯，給孫楊造成了重大精神損害。

有鑑於此，律師代表孫楊正式要求：一、於接函當日，停止侵權，刪除旗下《星期日泰晤士報》所刊登的標題為〈奧運冠軍孫楊對抗反興奮劑檢查人員〉的報導；二、於接函當日，斷開與FOXSCORES等其他媒體平台的鏈接；三、於接函次日，在《星期日泰晤士報》上發佈公開致歉聲明，消除對孫楊造成的不良影響。

律師信要求對方於接函當日與之聯絡，並著力辦理信中所示事項，「如接函後未及時停止侵權行為，本律師將依法追究你公司的法律責任，以維護孫楊的合法權益。如逾期未採取相應措施，孫楊將依法追究你公司的法律責任。」

(中時 )