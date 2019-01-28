游泳》大陸奧運金牌孫楊拒禁藥檢測 恐遭終身禁賽？

英國泰唔士報導指出大陸游泳奧運金牌孫楊拒絕禁藥檢測，恐遭終身禁賽？(美聯社)

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中時電子報

英國《泰唔士報》昨日大篇幅報導指出，奧運游泳金牌、中國大陸名將孫楊，由於世界禁藥組織(WADA)針對他飛行禁藥檢測，但他卻與檢測官發生衝突，並且開口怒罵，而且他的隨扈人員砸毀了血液採樣瓶，此舉有可能讓他遭到終身禁賽處分。

《泰唔士報》所指的是去年9月4日國際禁藥檢測管理公司(IDTM)突然突然來到孫楊的住所，要求進行檢測，在採完血液樣本後，進而要求孫楊採取尿液樣本，但遭到孫楊的拒絕，而且質疑檢測官的身分，雙方衝突升高，有目擊者宣稱孫楊的母親指使保全人員動手砸毀檢測官手中的血液樣本，導致最終這次飛行檢查不了了之。

孫楊的委任律師表示，這次飛行檢測有三大疑點，第一，三位檢測官無法提出IDTM的授權文件；第二，血檢官與尿檢官沒能提出WADA的檢測官身分證明；第三，三名檢測官在檢查報告中捏造孫楊違反世界反禁藥條例事實。

去年11月19日國際游泳總會(FINA)在瑞士洛桑召開長達13小時的聽證會，今年1月3日FINA做出裁決，孫楊並未違反世界反禁藥條例，還給了孫楊一個清白之身。

此次《泰唔士報》的這篇報導，觸動了不少人的視眼與神經，大陸游泳協會對此發表聲明，此篇報導嚴重侵犯了孫楊的權益與名譽。

不過，有專家認為，雖然孫楊暫時獲得了清白，但砸毀血液檢測瓶是不爭事實，對於孫楊未來的運動生涯恐會有不少影響，至少在退役前針對他的禁藥檢測肯定會更加頻繁。

(中時電子報)

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