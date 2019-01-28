高風險農藥退場 巴拉刈、普硫松2月1日起禁用

除草劑巴拉刈自2月1日起全面禁用。（防檢局宣導摺頁截圖）

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農友注意！常用除草劑巴拉刈、甲基砷酸鈉溶液及殺蟲劑普硫松將自2月1日起全面禁止使用，農藥業者販賣或儲存禁用農藥，可處5年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金，農民若繼續囤積使用，除將依法沒入，最高亦可處15萬元罰鍰，持有農藥應於2月1日前販賣及使用完畢，或洽農藥生產、販賣業者辦理回收。

農委會防檢局副局長鄒慧娟表示，巴拉刈一般作為水稻、豌豆、柑桔、甘蔗等作物除草劑，以及紅豆收成的乾燥劑使用，因屬於劇毒農藥，且沒有解毒劑，為降低民眾中毒風險，故禁止使用。

普硫松則是用於十字花科小葉菜類、包葉菜類、根菜類防治小菜蛾，番石榴防治粉介殼蟲，以及花木防治根蟎類害蟲使用，因每人每日容許攝入量值為0.0001毫克，超量攝入可能對人體健康產生危害，且已有替代藥劑，故予以禁用；使用於柑桔、百慕達草皮的除草劑甲基砷酸鈉溶液，亦因有致癌風險予以禁用。

鄒慧娟並指出，國內常用殺蟲劑陶斯松每人每日容許攝入量值為0.003毫克，故為降低人體暴露風險，自2月1日起亦禁止使用於民眾取食量較大的水稻、蔬菜、柑桔、梨果類、核果類等作物。

防檢局表示，為配合化學農藥十年減半政策，降低農藥使用風險，自106年10月迄今，已陸續公告禁用巴拉刈等14種、限用陶斯松等29種農藥產品，防檢局將持續監控、統計國內農藥使用情形，進行必要之管制措施。

(中時 )

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