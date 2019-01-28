氣爆裝置藝術遭質疑 前高市文化局長：抹黑的還算人？

2019年01月28日 13:22 中時 林宏聰

高市文化局製作懶人包說明八一氣爆相關計畫經過。（高市文化局提供）

八一氣爆後，高雄市政府在災區旁設置「記憶的漣漪」裝置藝術，去年7月啟用，但最近遭外界質疑善款用於設置地景藝術是否恰當，前高市文化局長尹立27日晚間在臉書貼文，氣憤指「人在做，天在看，造假抹黑的還算是人嗎？」文化局則發出聲明，這項裝置藝術獲得第六屆台灣景觀大賞「優質獎」，是年度地景藝術最高榮譽，且過程中邀集各界參與，希望為災後心靈重建而努力。

近日八一氣爆善款運用被外界重新檢驗，有人質疑去年7月底啟用的「記憶的漣漪」地景藝術，不應該用善款支應，針對外界抨擊，前文化局長尹立說有人發訊息給他，稱氣爆各項議題被刻意操作，他要大家思考，在1500坪的空間上設置地景式的藝術裝置需要花多少錢？「連得獎作品也要造謠抹黑，大打泥巴戰，製造社會對立」。

尹立說，氣爆結束後，來自社會以及議會有多人建議留下永久紀念館、紀念碑，除了哀悼亡者傷者，也呈現高雄工業城市的反思，所以文化局才會在善款委員會提案，建立綜合紀念館及紀念碑。

高市文化局也發出聲明表示，這項位於三多、凱旋路間的「記憶的漣漪」大型地景藝術公園，今年初獲得第六屆台灣景觀大賽優質獎，期待作品能發揮撫慰人心的功能。

針對外界關心的氣爆相關計畫，文化局針對負責辦理的「藝術陪伴-81氣爆災區心靈重建計劃」、「高雄市氣爆記憶復原專書出版計畫」與「高雄市81氣爆紀念裝置藝術計畫」3案提出說明，強調每個計畫都以最嚴謹的模式進行，評選過程也邀公共藝術、景觀、藝術行政、應用美術等各界專家與災民代表參加，辦理超過30場說明會、民眾參與活動，也有長時間的深入訪談，希望為災後心靈重建而努力。

(中時 )

高市文化局製作懶人包說明八一氣爆相關計畫經過。（高市文化局提供）

高市文化局製作懶人包說明八一氣爆相關計畫經過。（高市文化局提供）