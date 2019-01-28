影》守護食安公安正義 新北春節前加強賣場醫院稽查

2019年01月28日 13:25 中時電子報 吳家詮

春節前夕新北加強賣場醫護場所稽查。（吳家詮翻攝）

春節前夕消費高峰期間，年貨大街及商場等公共場所湧入大量人潮，考量業者因應購買人潮而大量進貨致食、貨品堆積之食品衛生及避難逃生問題，為維護消費者公共安全及食品安全，新北市政府今日上午由消保官、工務、衛生、經發、消防局組成專案稽查小組，擇定中和區南山威力購物中心家樂福、雙和醫院附設護理之家等2處，執行公安及食安之聯合稽查。

今天稽查之重點項目包括：年貨及食品標示及儲存環境是否符合衛生規範，防止來路不明的肉品造成豬瘟疑慮，另同時針對室內空氣品質、消防安全設備是否動作正常、安全梯、走道、逃生避難通道、緊急進口等安全設施是否通暢無阻，防火區劃、自動防火鐵捲門下方、排煙室是否違規設攤或堆置雜物。

另近期本府衛生局已特別加強查核食品製造、標示及作業環境衛生；此外本府工務局亦同步針對本市轄內多次檢查不合格之31家大型商場、百貨公司等場所進行為期10天的公共安全檢查，如發現場所有公安、食品、環保相關之缺失，本府將要求業者立即改善。另為配合防制豬瘟，市府亦慎重向業者宣導，拒絕販售來路不明之肉品。

新北市長侯友宜呼籲業者應提供完善的服務及安全無虞的食品、商品。（吳家詮翻攝）

而為確報民眾聚集區域室內空氣品質符合標準，本次也特於中和區雙和醫院及南山威力購物中心家樂福，進行室內場所空氣污染物-二氧化碳濃度部分進行檢驗，本次巡查檢驗結果尚無超過室內空氣品質標準。

本次專案除稽查賣場年貨食品散裝及完整包裝標示有無符合規定外，本府消防局為加強醫院、老人長照、護理機構等避難弱勢場所的公共安全及緊急應變能力，特別設定擴大火災之情境於雙和醫院附設護理之家進行演練，進行各項滅火、通報及避難引導119救災救護及後送作為，演練過程符合實況成效良好，希透過本場示範演練，能將最新的防災重點知識廣為宣導，促使相關業者注重公共安全。

市長侯友宜呼籲相關業者除了應提供完善的服務及安全無虞的食品、商品，亦應隨時保持現場各項設施設備運作正常及逃生通道暢通，妥善維護消費者生命財產安全，讓新北市民安心過好年。

(中時電子報)