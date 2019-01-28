不爽輸對手！川普痛罵幕僚 揚言再讓政府關門

川普接受華爾街日報專訪，自爆若三周內國會未達成守護邊境安全的可行方案，將再度讓政府關門。（圖／美聯社）

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中時電子報

美國總統川普25日宣布重啟政府至2月中，外界解讀他徹底輸給了民主黨籍眾議院議長裴洛西，儘管他本人不承認，但消息人士爆料他心裡酸溜溜，痛罵了該負責的幕僚；同時川普周末接受「華爾街日報」專訪，懷疑國會兩黨真能達成協議、為邊境建牆經費找到解套方案，他重申未排除政府再次關門的選項，他的代理白宮幕僚長穆瓦尼也證實了這項消息。

美國總統川普25日宣布將暫時重啟政府運作至2月15日，這期間將由國會達成新方案解決邊境建牆經費問題。

川普25日宣布，和國會達成一個折衷方案，讓政府重新運作至下月15日，不過這個折衷方案並未包括川普一直以來希望的邊境建牆預算，他與國會暫且擱置這個議題，希望在未來三周內另外找到解決方案。

不過據「華爾街日報」（Wall Street Journal）27日報導，川普接受專訪時表示，他很懷疑國會能在三周內達成他可接受的解決方案，這個機率甚至「不到50%」，因此他不排除期限一到時再次讓政府關門。

當記者詢問會否接受低於原先期待的57億美元建牆經費方案時，川普懷疑自己會接受，明白表示自己「必須把事情做對」。

不只川普本人重申有可能讓政府再度關門，他的代理白宮幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）周日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）專訪時也證實了這個想法，當被主持人詢問三周後若國會仍未通過建牆經費，川普會否再讓政府關門時，穆瓦尼認為「他的確會」，並表示「他會盡一切代價捍衛邊境安全」，儘管穆瓦尼也強調川普並非真的希望讓政府關門或是發布國家緊急狀態，但他重申，「不論有無經過國會同意，川普都將守護邊境安全。」

儘管川普對外宣稱讓政府重新運作並不代表他妥協了，他也不承認在這場戰役中輸給了民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），不過據美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普實際上認知到自己輸了。報導引述自經常與川普對話的2名人士，稱過去一周川普的情緒非常糟，尤其到了上周五，他認知到自己徹底輸掉這場戰役時，情緒更壞了，因此痛罵了幾名應該負責的幕僚。

而幕僚及顧問同樣感到相當挫折，多位官員更直言川普白白浪費了一個月來打築牆戰，非但沒有進展，其他議題也沒有著落，目前尚不清楚川普會不會將注意力轉向其他政策。

川普上周與國會達成折衷方案，暫時中止創紀錄的35天政府關門狀態，在這場史上最久的政府停擺期間，80萬美國聯邦雇員被迫放無薪假或是無薪工作。據華爾街日報及國家廣播公司新聞網（NBC News）共同做出的民調顯示，約五成美國人認為川普該為這場政府關門鬧劇負全責；另外值得注意的是，民調也顯示，63%受訪民眾認為美國沒有走在正確的道路上，僅有28%選民認為美國的道路正確，對比政府關門前，不滿意美國政策方針的選民約56%，不滿意川普執政方向的選民有顯著增加。

(中時電子報)

文章來源：Wall Street Journal: Trump skeptical border deal can be made

文章來源：Mick Mulvaney says Trump is actually prepared to let the government shut down again

文章來源：Inside the White House, aides and advisers are despondent over a wasted month

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