陳思宇慘敗挫柯P銳氣 柯黑大魔王：超爽的！

台北市長柯文哲(左)、台北市議員王世堅(右)。(圖/合成圖，本報資料照)

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中時

臺北市士林大同立委補選結果出爐，「柯家軍」陳思宇慘敗，被解讀是市長柯文哲大挫敗，「柯黑大魔王」市議員王世堅28日接受電臺專訪坦言，看到何志偉打敗陳思宇挫柯文哲銳氣很爽；但王世堅也很認為，此次子弟兵慘敗，並不會影響柯參選2020意願，柯選總統是勢在必行。

王世堅指出，柯文哲不只有政治野心，背後還有資源在支撐，支持柯的兩大目的，一方面希望皆由柯胡說八道、興風作浪，裂解綠色力量；另一方面，柯若當選取得總統大位，對大陸更好，不用花費一兵一卒就把臺灣接收過去。

王世堅說，柯文哲2020選總統絕對不可能打退堂鼓，只時不選尚待何時，而且情勢會對柯越來越不立，柯必須每天靠網路聲量來支持，前陣子韓流興起馬上衰退，柯還是維持過去那套作秀、搞怪、炮打中央等元素支持網路聲量。

王世堅強調，他的政治使命就是要把柯P擊垮，讓柯不能在政治狂妄囂張下去，原本規劃擊垮柯文哲單完這屆就要退休，只要一天沒垮，他有這個使命，不讓惡質詐騙家收割臺灣民主運動的成就，看不下去也無法接受。

至於韓流跟柯風潮哪個會比較持久，王世堅認為，柯旋風假的成分居多，太多人為因素，韓流則是韓國瑜有很多個人經驗起伏，雖然我們立場對立，但韓至少是真小人，最糟糕的是柯文哲是偽君子。

主持人詢問柯文哲若參選2020擊敗蔡英文當總統要如何因應，王世堅說，不會啦，我一定會阻止這件事發生，太荒唐、太離譜，柯文哲會慢慢感受到社會對他的厭惡，因為沒辦法永久欺騙多數人。

(中時 )

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