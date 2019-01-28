女星曝被嚴爵分手那天 「若人生重來不會跟他在一起」...

小8（右）受訪表示，如果人生重來不會再和嚴爵（左）在一起。（圖／翻攝自嚴爵、小8臉書）

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中時電子報
／綜合報導

女星小8（張允曦）和偶像創作歌手嚴爵因合作外景擦出愛火，兩人大方認愛後卻戲劇性的分手，小8也被拍到傷心搬家，近日她接受訪問談到，「如果人生再重來一次，我不會想跟他在一起。」

小8表示：「如果人生再重來一次，我不會想跟他在一起。」。（圖／翻攝自小8臉書）

小8接受《蘋果日報》採訪表示，當時和嚴爵在一起時，狀態相當不健康也不成熟，「就很像神經病！」在最後階段她仍不願清醒，她向上帝祈求，如果真的能看到證據，就相信有上帝的存在，沒想到真的讓她看到「不能說的畫面」，才真正心死。被分手的那一天，兩人原本約在紐約見面，對方卻沒有出現，她就這樣一個人拖著行李箱在異地流浪。

小8表示壓倒她最後的稻草是她看到了上帝給她看的東西。（圖／翻攝自小8、嚴爵臉書）

這段感情過去她曾坦言傷得她太深，曾以淚洗面半個月，逛街逛到一半也會哭出來，上飛機回台灣的前一刻更哭到不能自己，好在她有兩個分別住在台灣與美國的閨蜜，靠著時差的關係，一個負責白天、一個負責晚上，姊妹淘都暫時放下正事陪她聊天度過情傷期。

她也表示「如果人生再重來一次，我不會想跟他在一起。」但如果今天是一個演員，「那就跟他再來一次吧，演員很需要這種可怕變態的東西」。

(中時電子報)

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