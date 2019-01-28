網球》張本智和稱讚大坂直美 兩人皆曾獲日首相肯定

日本桌壇未來之星張本智和稱讚大坂直美拿下澳網女單冠軍，成為亞洲網壇首位女單世界球后，兩人皆曾獲得日首相安倍晉三的肯定。（美聯社資料照）

友善列印
中時電子報

大坂直美前日以2比1盤數擊敗對手，勇奪澳網女單冠軍，連同去年美網，大坂直美已連續摘下兩座四大滿貫賽金盃，成為日本網壇史上第一人。同為桌壇明日之星的張本智和在網路上稱讚大坂直美，從她的比賽中學習到不少東西，非常感謝！

現年未滿16歲的張本智和，父母親都來自中國大陸，2014年除了母親外，全家人都歸化日本籍，2016年以13歲又163天勇奪世青賽男單冠軍，寫下桌壇新紀錄。

目前世界排名第3的張本智和在網路上寫著，「大坂直美太厲害了，澳網冠軍，連拿兩座大滿貫賽金盃，還有世界球后，我從妳的比賽中學習了很多，除了恭喜外，更加感動，非常謝謝！」

張本智和在留言後，不少日本網民也回應著，隨著大坂直美拿下網壇球后之後，桌壇世界第一很快就會輪到張本智和了。

不過，張本智和的歸化身分至今還有很大爭議，日本網友並未全面接受他，至於大坂直美至少她的母親是日本人，父親是美國人，而且據傳美國網壇一度歧視她，導致大坂直美在18歲歸化成為日本國民。

值得一提的還有，日本首相安倍晉三在去年針對移民政策的時候表示，雖然張本智和的父母親都不是日本人，但他願意代表日本出賽，並且拿到好成績，我們應該感到驕傲，而大坂直美同樣在國際舞台發光發亮，這是多麼美妙的事情啊！

(中時電子報)

NBA》勇士五星PK東區明星隊？他…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。