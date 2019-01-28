網球》張本智和稱讚大坂直美 兩人皆曾獲日首相肯定

2019年01月28日 13:35 中時電子報 黃邱倫

大坂直美前日以2比1盤數擊敗對手，勇奪澳網女單冠軍，連同去年美網，大坂直美已連續摘下兩座四大滿貫賽金盃，成為日本網壇史上第一人。同為桌壇明日之星的張本智和在網路上稱讚大坂直美，從她的比賽中學習到不少東西，非常感謝！

現年未滿16歲的張本智和，父母親都來自中國大陸，2014年除了母親外，全家人都歸化日本籍，2016年以13歲又163天勇奪世青賽男單冠軍，寫下桌壇新紀錄。

目前世界排名第3的張本智和在網路上寫著，「大坂直美太厲害了，澳網冠軍，連拿兩座大滿貫賽金盃，還有世界球后，我從妳的比賽中學習了很多，除了恭喜外，更加感動，非常謝謝！」

張本智和在留言後，不少日本網民也回應著，隨著大坂直美拿下網壇球后之後，桌壇世界第一很快就會輪到張本智和了。

不過，張本智和的歸化身分至今還有很大爭議，日本網友並未全面接受他，至於大坂直美至少她的母親是日本人，父親是美國人，而且據傳美國網壇一度歧視她，導致大坂直美在18歲歸化成為日本國民。

值得一提的還有，日本首相安倍晉三在去年針對移民政策的時候表示，雖然張本智和的父母親都不是日本人，但他願意代表日本出賽，並且拿到好成績，我們應該感到驕傲，而大坂直美同樣在國際舞台發光發亮，這是多麼美妙的事情啊！

(中時電子報)