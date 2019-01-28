胃食道逆流恐是食道癌前兆 八旬翁經口內視鏡手術免開刀

2019年01月28日 13:44 中時 陳世宗

內視鏡黏膜下剝離手術進行切除腫瘤細胞！（陳世宗翻攝）

80歲黃老先生，因為胃食道逆流一直無法改善，在親友建議下到童綜合醫院求診胃腸肝膽科劉博堃醫師；經醫師問診並進行胃鏡檢查，發現食道內有約四公分左右的扁平腫瘤，經切片檢查後確認罹患第一期食道癌，在劉醫師與患者本人及家屬討論後，決定進行內視鏡黏膜下剝離手術，術後恢復良好，術後5天即出院返家休養。

童綜合醫院胃腸肝膽科劉博堃醫師表示，個案因為發現得早，才能在腫瘤尚未擴大前，就及時進行治療根除病灶，且治療成效相當良好；內視鏡黏膜下剝離手術就像照胃鏡一樣，身體表面不會留下任何傷口，經口將內視鏡與內視鏡電刀伸入食道，逐層剝開與分離正常黏膜組織以及癌症組織，就能將腫瘤完整切除，保留完整的食道結構，不僅能避免影響食道功能，且復發率也較低，效果等同傳統手術。

劉博堃指出，食道癌與飲食習慣有關，其菸、酒、檳榔及含亞硝胺類的食物及熱湯熱茶，都是造成食道癌的危險因子。另外，根據衛福部國健署長期的統計資料，五十歲以上的男性國人亦是罹癌的高風險族群。

食道癌初期無明顯症狀，病人可能會感覺到喉嚨卡卡的痰清不乾淨，也可能長期咳嗽，但這類症狀很容易被認為是其他疾病而忽視，因此臨床上只有少數病人能在早期發現罹患食道癌，且越晚發現罹癌則預後越差，可稱得上是沉默的殺手。

劉博堃說，也是因為食道癌在初期是毫無症狀的，只有在腫瘤大小已經佔據了整個食道管腔的一半左右時，才會有吞嚥困難的症狀。所以當發生症狀而進一步就醫診斷時，大多數為期已晚。而且，食道癌為胃腸道癌症中預後最不好的一種，與胃或腸癌比，存活率較差。

劉博堃呼籲，避免食道癌找上門，應戒除菸酒與檳榔等惡習，並保持清淡的飲食習慣，也切忌暴飲暴食；每年按時進行健康檢查，也能提高早期發現早期治療的機率，如果民眾長期感到腹部不適，或喉嚨有異狀，建議至胃腸肝膽科尋求專業醫師的檢查。

(中時 )