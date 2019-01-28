國民黨花蓮縣黨部大門圖騰改成燈塔 象徵台灣明燈

2019年01月28日 14:15 中時 范振和

國民黨花蓮縣黨部大門口〈燈塔〉圖騰底下有台灣造型，象徵守護台灣的決心。（范振和攝）

花蓮縣七腳川西畫研究會理事長饒國銓應國民黨花蓮縣黨部之邀，將大門旁圖騰由〈長春祠〉改為〈燈塔〉，28日完工，明亮奪目，縣黨部主委鄒永宏強調，這象徵國民黨是台灣的明燈，要讓國人更認清未來拚經濟走向，不要陷入戰爭的危境。

鄒永宏說明，自太魯閣往天祥方向，出中橫公路長春隧道西口，轉折到台八線舊道，即可看到矗立立霧溪峭壁邊，唐式風格建築的長春祠，這是為了紀念殉職人員所建，祠旁湧泉長流，被稱為「長春飛瀑」，成了中橫公路具特殊意義的地標。

鄒永宏表示，6年前選用長春祠美化國民黨花蓮縣黨部大門，是要讓大家不能忘本，要了解當初政府動員1萬多位榮民和原住民開闢中橫公路的血淚史，長春祠中也供奉了不分軍民的225位殉職開路工人。另外，也希望藉此凸顯花蓮的好山好水，俾帶動地方觀光發展。

由於大門標誌沿用多年，國民黨花蓮縣黨部認為，應順應潮流改頭換面，於是內部研商後決定用改用燈塔，鄒永宏說，現階段兩岸關係急凍，台灣這艘船不知要航向何處，國民黨可說是一座燈塔，明確指引台灣未來的走向。「合者兩利，台灣各產業已成慘業，我們要先拚經濟，千萬不要再因意識形態之爭，讓台灣陷入戰爭的危境了！」

饒國銓指出，〈燈塔〉以「一路走來．始終如一」為主題，燈塔底下是台灣造型，象徵國民黨守護台灣、放眼國際的理念，會是發人省思的美麗圖騰。

(中時 )