國民黨花蓮縣黨部大門圖騰改成燈塔 象徵台灣明燈

花蓮縣七腳川西畫研究會理事長饒國銓為國民黨花蓮縣黨部大門旁彩繪出〈燈塔〉圖騰。（范振和攝）

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國民黨花蓮縣黨部大門口〈燈塔〉圖騰底下有台灣造型，象徵守護台灣的決心。（范振和攝）

花蓮縣七腳川西畫研究會理事長饒國銓應國民黨花蓮縣黨部之邀，將大門旁圖騰由〈長春祠〉改為〈燈塔〉，28日完工，明亮奪目，縣黨部主委鄒永宏強調，這象徵國民黨是台灣的明燈，要讓國人更認清未來拚經濟走向，不要陷入戰爭的危境。

鄒永宏說明，自太魯閣往天祥方向，出中橫公路長春隧道西口，轉折到台八線舊道，即可看到矗立立霧溪峭壁邊，唐式風格建築的長春祠，這是為了紀念殉職人員所建，祠旁湧泉長流，被稱為「長春飛瀑」，成了中橫公路具特殊意義的地標。

鄒永宏表示，6年前選用長春祠美化國民黨花蓮縣黨部大門，是要讓大家不能忘本，要了解當初政府動員1萬多位榮民和原住民開闢中橫公路的血淚史，長春祠中也供奉了不分軍民的225位殉職開路工人。另外，也希望藉此凸顯花蓮的好山好水，俾帶動地方觀光發展。

由於大門標誌沿用多年，國民黨花蓮縣黨部認為，應順應潮流改頭換面，於是內部研商後決定用改用燈塔，鄒永宏說，現階段兩岸關係急凍，台灣這艘船不知要航向何處，國民黨可說是一座燈塔，明確指引台灣未來的走向。「合者兩利，台灣各產業已成慘業，我們要先拚經濟，千萬不要再因意識形態之爭，讓台灣陷入戰爭的危境了！」

饒國銓指出，〈燈塔〉以「一路走來．始終如一」為主題，燈塔底下是台灣造型，象徵國民黨守護台灣、放眼國際的理念，會是發人省思的美麗圖騰。

(中時 )

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