素還真在北榮展手腳引起病友醫護騷動

素還真與小朋友握手，引起北榮院長張德明、副院長陳威明轉頭觀望。（陳志祥攝）

友善列印
中時
素還真在北榮舞弄身手，丰采依舊。（陳志祥攝）

霹靂布袋戲「素還真」來喔！素還真今（28）日訪問台北榮總，舞動身手，丰采依舊，引起病友與醫護人員一陣騷動，搶著與素還真合照，這是北榮第1次在院內班演布袋戲，新鮮又有趣。

為了實踐企業社會公民責任，霹靂布袋戲今年展開一系列「霹靂讓愛傳承」公益計畫，在農曆春節前夕，首次與北榮合作，在醫學中心舉行義演，霹靂布袋戲的下一站是服務漸凍人病友，主要是透過獲得義行獎的北榮副院長陳威明牽線。

霹靂多媒體品牌企畫經理張佩玲表示，希望藉由世界首部兒少布袋戲偶劇「仙界小霹靂」，透過觀片、操偶、配音等活動，期望能在歲末年終將歡笑帶給病童、家屬與辛苦的醫護人員，近距離體驗布袋戲之美，忘記身病痛與想家之苦。

招牌戲偶「素還真」仍是眾人矚目的焦點，昨天工作人員手操大型「素還真」戲偶走入人群，一一與現在病友、小朋友與醫護人員握手、合照，大家爭相搶拍，宛如大明星，氣氛十分熱鬧。

現場播放霹靂國際多媒體全新力作，世界首部布袋戲兒少偶劇「仙界小霹靂」影片，以兒童的視角、語言與想像力建構具有奇幻色彩的原創故事，充滿知識與歡笑，現場病友、家長看得目不轉睛。

最後還有小布袋戲偶的實際操作體驗，不少小朋友上台拿著小布袋戲偶操演舉手、拍手與鞠躬等動作，台下大人也看得津津有味，享受小孩新奇、大人懷舊的美好時光。

(中時 )

胃食道逆流恐是食道癌前兆 八旬… 苗栗專業劇團　10年後再呈經典好…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。