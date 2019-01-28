素還真在北榮展手腳引起病友醫護騷動

2019年01月28日 14:31 中時 陳志祥

素還真在北榮舞弄身手，丰采依舊。（陳志祥攝）

霹靂布袋戲「素還真」來喔！素還真今（28）日訪問台北榮總，舞動身手，丰采依舊，引起病友與醫護人員一陣騷動，搶著與素還真合照，這是北榮第1次在院內班演布袋戲，新鮮又有趣。

為了實踐企業社會公民責任，霹靂布袋戲今年展開一系列「霹靂讓愛傳承」公益計畫，在農曆春節前夕，首次與北榮合作，在醫學中心舉行義演，霹靂布袋戲的下一站是服務漸凍人病友，主要是透過獲得義行獎的北榮副院長陳威明牽線。

霹靂多媒體品牌企畫經理張佩玲表示，希望藉由世界首部兒少布袋戲偶劇「仙界小霹靂」，透過觀片、操偶、配音等活動，期望能在歲末年終將歡笑帶給病童、家屬與辛苦的醫護人員，近距離體驗布袋戲之美，忘記身病痛與想家之苦。

招牌戲偶「素還真」仍是眾人矚目的焦點，昨天工作人員手操大型「素還真」戲偶走入人群，一一與現在病友、小朋友與醫護人員握手、合照，大家爭相搶拍，宛如大明星，氣氛十分熱鬧。

現場播放霹靂國際多媒體全新力作，世界首部布袋戲兒少偶劇「仙界小霹靂」影片，以兒童的視角、語言與想像力建構具有奇幻色彩的原創故事，充滿知識與歡笑，現場病友、家長看得目不轉睛。

最後還有小布袋戲偶的實際操作體驗，不少小朋友上台拿著小布袋戲偶操演舉手、拍手與鞠躬等動作，台下大人也看得津津有味，享受小孩新奇、大人懷舊的美好時光。

(中時 )