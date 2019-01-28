首曝現狀！捍衛南海 陸建成不沉航母鐵三角

2019年01月28日 14:10 中時電子報 楊幼蘭

永暑礁擴建過程

西方媒體不斷報導，解放軍加速在南海造島擴權大勢已定，如今《解放軍報》官方微博公佈了一組照片，首度公開了南沙群島永暑島的全景。

中國大陸軍事評論員陳光文指出，這次公佈的照片顯示，永暑島除了可供大型軍機起降的機場設施，以及可供大型船舶停泊的港口設施外，還有可供居住和工作的建築群。然而，北京在南沙興建的「不沉航母」其實不僅有永暑島，還有美濟與渚碧兩大人造島，已形成共保中方南海海權的鐵三角。

分析指出，從2013年開始，北京一改先前的簡易高腳屋，對駐紮在南沙中心海域的3個島礁屯兵點進行抽沙加高作業，並在2015年大體完成作業。

西方根據衛星照估計，經過擴建後，目前永暑島的陸域面積為2.8平方公里，渚碧島為4.3平方公里，而美濟島則為5.6平方公里。此外，解放軍在這3大擴建島礁上分別建設了大型機場設施，跑道超過3,000米，可供運-20運輸機起降。

分析認為，永暑島，還有美濟與渚碧等3人造島已形成可對付航母的鐵三角。（網路）

分析認為，歷經超過5年的努力，如今官方公開永署島的全景照，不但意味建設已告完成，還可能意味著北京將陸續啟用這3個人造島的防禦戰略。從它們的位置來看，已形成一個三角形佈局，每個島礁間的距離在200~300公里間，已互成犄角之勢，可在緊急狀態時互相支援，成為3艘不沉航母。未來解放軍部署戰機、軍艦與飛彈後，它們就能聯手，對付敵方至少一支航母戰鬥群。

然而，分析指出，由於要避免引發國外媒體關注，北京官方鮮少公開這些島礁的建設。例如，解放軍2017年曾在西沙永興島短暫部署紅旗-9防空飛彈，但在國外衛星發現後隨即撤離。

如今現在除了美國軍艦外，包括英國，日本與加拿大軍艦都紛紛開始與美軍在南海舉行聯合演習。分析強調，美國軍艦多次進入南沙島礁12海浬，卻沒有一次進入越南和菲律賓控制的島礁，顯然所謂的自由航行是衝著北京來。

分析直言，北京若再遮遮掩掩就是自欺欺人，大家都很明白，在南沙投入鉅資建設島礁，如果純供民用，根本得不償失。換句話說，在南沙的島礁建設，就是為了控制南海，當然還有掌控相關海域豐富的油氣資源，此外，這也有助於維護已成軍的094A/B戰略核潛艇安全，並協助解放軍海軍由此航向印度洋與大西洋。

(中時電子報)