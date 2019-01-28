七地通緝女騙徒 被逮後笑：「可坐巡邏車環島玩」

張女假冒「法院義工」、「將軍的女兒」等身分，行騙全台。（陳淑芬翻攝）

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52歲張姓女子早年即涉詐欺案多次被逮，105年起又以假冒「法院義工」、「將軍的女兒」等身分行騙全台、犯案累累。第一分局公益派出所警員日前接獲線報，發現「將軍的女兒」在中市現身，疑似又在行騙。警方到場盤查逮捕，並追出她還身揹北、東及南等7處地檢署通緝，她竟回應說：「這下可以坐巡邏車、環島遊玩了」。

警方調查，張女早在84年即因涉及詐欺案多次被逮，105年起又各以假冒「法院義工」、「將軍的女兒」等身分全台騙透透，詐騙手法五花八門，常誆稱熟悉軍方、司法等人士，人面很廣可介紹公職、幫忙處理各種疑難雜症等理由博感情，再開口借錢行騙，得手後即避不見面，易地再犯。

員警到場盤查時，狡猾的張女仍謊話連篇，謊報胞妹姓名，自稱她是台中監獄的教誨師，常在監獄開講座。員警拿出警用電腦查詢照片，她本人身形肥胖與照片不符，但她堅不吐實，仍辯稱她是近年身材變胖。警方將她帶回派出所調查，並策動張母到場證實身分，播放媒體報導畫面後佐證戳破假身分，她才認栽。

警方查出她身揹多項詐欺案，分別遭宜蘭、台北、新北、桃園、新竹、台南及屏東等7處地檢署發布通緝。沒想到，張女得知後，竟然笑笑地說：「這下可以坐巡邏車、環島遊了。」

訊後，警方先解送新竹地檢署接受調查，檢察官認為有逃亡之虞向法官聲押獲准，也免除了警方要奔波解送各地檢署的窘境。

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(中時 )

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