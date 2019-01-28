黑道轉行變詐團洩密者斷手腳 警逮20嫌

2019年01月28日 14:30 中時 胡欣男

警方特勤人員攻堅黑道詐欺集團。（胡欣男翻攝）

竹聯幫豹堂台中分會轉型做詐欺集團，若成員被逮，就至成員家門口放鞭炮，恐嚇其家人還錢，且威脅不得供出上游。（胡欣男翻攝）

景氣差，黑道為拚財源，竟也轉行搞起詐騙集團。刑事局偵查第四大隊執行「斬手專案」期間，溯源、蒐報查知，28歲葉姓男子為首的竹聯幫豹堂台中分會，近來結合境外機房，從事「網拍解除ATM分期付款」、「猜猜我是誰」的詐騙犯行，並以租賃車行為掩護，讓車手駕車取款，警方日前收網逮捕葉等20嫌，依組織犯罪、詐欺等罪送辦。

警方調查，葉姓男子的詐騙車手集團，採黑社會嚴格方式管理，恐嚇成員若被逮，絕不可供出上游，「誰敢當抓耙子，出來就打斷你手腳！」有成員因失風遭逮，他們還狠心至成員家中恐嚇其妻子，在門口放鞭炮，逼迫交還應提領的款項，還威脅不得供出集團上游。

警方發現，葉姓男子負責聯繫接洽境外機房與台灣車手，並指揮幹部陳姓男子等人，提供租賃車行的車輛，供旗下成員作為交通工具以躲避追查，作案手法係由車手將提領贓款上繳車手頭，車手頭上繳集團幹部，再由會計前往收取詐欺贓款後上繳主嫌，從中設立斷點躲避警方查緝。目前查出至少50人受騙，損失上千萬元。

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(中時 )