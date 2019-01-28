胡搞瞎搞！李正皓曝陳思宇敗選真正原因出在「他」身上

陳思宇。(資料照，趙雙傑攝)

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中時電子報
／綜合報導
柯家軍慘敗！　柯文哲「組黨」勢在必行

台北市立委補選昨落幕，由民進黨籍何志偉勝選。對於無黨籍參選人陳思宇父親、無黨籍台北市議員陳建銘到北檢控告何志偉涉賄選，國民黨草協聯盟發起人李正皓表示，陳建銘至今沒有想通陳思宇敗選的真正原因就出在自己身上，大概也沒想到自己胡搞瞎搞，恐連累陳思宇被柯文哲斷尾求生，踢出柯家軍。

李正皓在臉書發文指出，從陳思宇宣佈參選後，陳建銘酸何人小動作多、擁有雙重國籍等事，都突顯其選舉思維停留在過去選舉就要抹黑、栽贓的舊式思維。因此，陳建銘的舊式思維與柯文哲包裝的白色理念、進步政治的形象相差甚巨，也導致柯的選票始終無法轉移至陳思宇身上。

「這種狀況柯文哲也看在眼裡」。李正皓指出，當柯文哲被問對陳思宇選舉頻出奧步的看法時，柯才會毫不猶豫選擇切割陳思宇，說出「我們給她站台，但她要講什麼，又不是我們寫劇本給她讀，選舉還是候選人是最主要因素」的話。他說這明顯的暗示柯對陳思宇的不滿，而陳思宇顯然也感受到即將要被踢出柯家軍的危機，所以在昨日臉書上的敗選感言特別提到「要繼續追隨阿北的腳步」。

不過李正皓認為，陳思宇可能忘了，對柯文哲來說，全天下只有柯爸、柯媽、陳佩琪、蔡壁如四個人是不能切割，其他人都只是他總統路上的一顆棋子或棄子，林洲民就是最好的案例，「也因此，陳思宇被柯文哲斷尾求生恐怕就是她最後的結局」。

(中時電子報)

文章來源：李正皓臉書

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