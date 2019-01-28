過年會貼誰的春聯？網認證：他字最賞心悅目

一到新年，家家戶戶都會貼上喜氣的春聯。(圖/取自網路，本報資料照)

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中時電子報
/綜合報導

隨著2019年到來，又將過新年，家家戶戶都會在家門口張貼春聯，以往都是張貼銀行或公部門等贈送的春聯，但也有人喜歡張貼政治人物寫的春聯，有網友在討論區發文詢問，大家都會張貼那些政治人春聯？網友紛紛表示意見，其中最多的就是前總統馬英九。

新科台北市議員徐巧芯也發揮才藝，揮毫寫個「春」，雖然不是很好看，不過還是很有勇氣秀書法，另外，新科台北市議員李明賢，19日也親自到湖光市場發春聯。有別傳統政治人物擺攤等民眾來領取，主動出擊親力親為，引爆民眾熱情。

網友(sleepsnow)在批踢踢發文表示，「最近要過年了，政治人物都開始發春聯，老家已經收到盧秀燕的了，材質和底色看起來跟林佳龍時代的是一樣的，網友說，他個人對春聯沒什麼政治立場，老胡(胡志強)的他老家也是貼過好幾年。網友笑稱，「朱立倫和柯P的春聯也頗搶手，朱立倫的因為是菱形的，可以貼門中間，柯P的春聯有兩隻可愛的豬，想貼側邊門上」。該網友還問其他人，「大家春聯都貼誰的啊？」。

其他網友則表示，「貼馬的」、「台北貼馬是第一吧」、「馬總統書法字真的好看」、「老馬的字賞心悅目」、「馬英九啊」、「馬牌」、「馬英九！」。

(中時電子報)

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文章來源：PTT論壇

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