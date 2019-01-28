苗栗專業劇團　10年後再呈經典好劇《島》

2019年01月28日 14:56 中時 何冠嫻

EX-亞洲劇團透過舞台劇《島》，帶領觀眾直擊牢房現場、感受主角的孤獨絕望。（何冠嫻翻攝）

苗栗縣專業現代舞團「EX-亞洲劇團」2009年曾演出由真實故事改編的舞台劇《島》，藉由「囚犯≠罪犯」的中心思想，引發觀眾對道德標準與社會制度的衝突與反思，直擊牢房現場外更身歷其境感受主角的孤獨絕望，進而喚起人性美好的瞬間，當時廣受好評，時隔10年，今年將再度搬上舞台，帶給觀眾更身歷其境「因排演而鋃鐺入獄的悲慘人生」。

EX-亞洲劇團擅長借用傳統元素加以轉化變形，為當代劇場創造新的寫意表演，並以多語言詮釋文本，風格獨具，為台灣劇場注入亞洲新活血，多項作品更入圍重要獎項、受邀國際藝術節參演。其中曾入圍諾貝爾文學獎的荷裔南非劇作家亞朵‧佛佳德，以真實故事改編的作品《島》，於2009年由EX-亞洲劇團首次在台灣演出，榮獲第8屆台新藝術獎提名，今年將於5月3日至5日在國家兩廳院風華再現。

EX-亞洲劇團團長林浿安是苗栗客家人，與印度籍夫婿、劇團藝術總監江譚佳彥返鄉創立表演藝術團體，深耕苗栗已13年，今年EX-亞洲劇團首次跨界與位在苗栗縣頭屋鄉的葛瑞絲香草田合作，票券於1月29日開賣，推出期間限定優惠雙人套票1200元，早鳥將獲贈限量100份香氛手工皂。詳情洽兩廳院售票系統http：／／bit.ly／2DsYKQQ。

林浿安表示，《島》於2009年推出後廣受好評，當時演員為了排練還模擬囚犯生活，甚至連頭髮都剃光只為更融入戲劇，今年再次重現，除了著名舞台設計師曾文通的舞台規畫，服裝、音樂等皆將取材台灣在地元素，盼能傳遞與觀眾更貼近、更豐富的劇場體驗。

(中時 )