《延禧》吳謹言、許凱拆夥尬流量 宮鬥《皓鑭傳》vs仙俠《招搖》

《延禧》吳謹言與許凱拆夥尬流量，《皓鑭傳》vs《招搖》。（圖／愛奇藝台灣站提供）

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中時電子報
／綜合報導

陸夯劇《延禧攻略》中大受愛戴的「得體夫婦」吳謹言與許凱，兩人新戲將對打同時搶流量，由吳謹言主演的《皓鑭傳》正在熱播中，劇中與聶遠、茅子俊兩人霸道、暖心的曖昧三角戀已讓觀眾分別擁護「盈利CP」和「不離CP」兩大派別。而許凱主演的仙俠大劇《招搖》也將在今（28）晚首播，兩人將首度尬收視搶流量。

吳謹言與許凱在《延禧攻略》中圈粉無數，如今分開主演不同戲劇同時播出，也讓觀眾十分期待。（圖／愛奇藝台灣站提供）

《皓鑭傳》開播至今話題不斷，女主角李皓鑭（吳謹言 飾）一出場便經歷被丟下水、目睹母親被推入古井、初戀情人娶了妹妹等各種欺凌，為求真實戲劇效果的吳謹言，其實劇中被棍打、放蠍子的片段都是「來真的」。吳謹言表示，「我很愛這個角色。」她表示《延禧攻略》與《皓鑭傳》最大差別是，雖然兩個角色都在劇中開外掛打怪，但魏瓔珞更果斷，想要活下去的慾望比較強，相比兩個角色最大不同在「皓鑭她想要愛情，想要一個幸福的家庭就夠了。」

吳謹言（右）新戲會和帥氣小生茅子俊（左）配對。（圖／愛奇藝台灣站提供）

而許凱所主演的仙俠大劇《招搖》，則是改編自同名小說，描述「高武力值」的女魔頭路招搖（白鹿 飾）和「魔王之子」墨青（許凱 飾）兩人相愛相殺的虐戀故事。如今可同時看到「得體夫婦」不同的新作品，也讓粉絲迫不及待！

(中時電子報)

許凱則在《招搖》中配上白鹿。（圖／愛奇藝台灣站提供）
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