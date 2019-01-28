民進黨黨員襲警竟栽贓是藍營反串 遭網友抓包砲轟

2019年01月28日 14:58 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

網友發現有風向在帶張男是國民黨反串。(圖片取自批踢踢)

家住北市萬華區的張姓男子在爆料公社炫耀自己是民進黨員才獲交保。（翻攝自爆料公社）

台北市萬華區發生襲警事件，襲警的男子還嗆聲說民進黨黨證讓他可以交保回家。但網軍卻在網路上帶風向，稱該男子是藍營的人在反串，網友看不下去，調出新聞說民進黨都確認，該男子是民進黨2018年的有效黨員，網軍還帶風向，硬凹太難看了啦！

萬華警分局員警25日上午據報前往和平西路3段民宅處理一起疑似火警案，在查訪住戶時，張男先質疑員警是假警察，再持鐵棍將員警毆打成傷，行兇後跑回住處藏匿。受傷員警在支援警力趕到後逮捕張男，警詢後依傷害、妨害公務罪嫌移送台北地檢署，檢方訊後諭令張交保。

但張男卻於26日晚間，在臉書社團「爆料公社」發文，指「我知道打人就是不對，我原本是想殺警察的，感謝這張護身符，讓我當天交保回家睡覺」，並附上他的民進黨證照片，公開向警方嗆聲。警方認為張男已另涉犯恐嚇公眾罪嫌，將傳喚張到案後送辦。

但沒想到，網路上卻有風向在帶張男是藍營的人在反串，遭批踢踢網友看不下去打臉，網友貼出新聞表示，「民進黨發言人林琮盛都證實，張男確實是黨員，若張男有重大違紀，將由台北市黨部啟動評議程序，目前已在處理中。依民進黨黨章及相關規定，對於違紀黨員可處警告、停權或除名」。砲轟網軍不要帶風向，凹的太難看了！

(中時電子報)