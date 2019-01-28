賭性堅強！警破獲賭場逮8爺奶級賭客 年齡總和570歲

2019年01月28日 15:06 中時 陳俊雄

警方起出的四色排及賭資。（陳俊雄翻攝）

新北市三峽分局於農曆年前加強查緝不法賭場，26日吉埔所在白雞山區破獲四色牌賭場，逮到現場正在呼盧喝雉的8名賭客，之後警方發現，這群爺奶級的賭客，年齡總和570歲，最年長者是個84歲的阿嬤，儘管眾人辯稱小賭怡情，警方訊後仍依賭博及違反社維法究辦。

依照國人習性，逢年過節常有聚會打麻將、玩牌等娛樂行為，但若有人提供場所、抽頭營利，進而發展為職業賭場，即為警方加強防制、打擊的對象，亦為現今春節期間警方「加強重要節日安全維護工作」（即往年的春安工作）的重點工作項目之一。

三峽分局在本月先後接獲三次檢舉白雞路有民宅聚賭，但報案地點僅為一般民宅及豬圈，警方屢次派員明查暗訪均無所獲，懷疑可能是惡意檢舉或者地點誤報，經警方設法找到報案人並加強白雞山區清查後，終於在與先前誤報地點距離超過1.5公里的一處山區隱密民宅內，找到這間由屋主夫妻主持並抽頭營利的四色牌賭場。

三峽分局吉埔所搗破這個四色牌賭場，現場查扣賭資880元、抽頭金300元，四色牌20餘副，並帶回邱姓屋主、蔡姓主持人及賭客共8名。

警方清查發現，這個四色牌賭場賭客以老人為主，8名賭客年齡相加超過570歲，最年長的是位84歲的阿嬤、最年輕的也有47歲，其中數位賭客早已有多項賭博前科，仍然賭性堅強，警方於詢後分依賭博罪嫌及社會秩序維護法送辦。

(中時 )