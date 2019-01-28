男人最怕的煩惱 頭禿了能不能再長回來嗎？

2019年01月28日 15:17 中時電子報 綜合報導

雖然近期在政壇最近興起禿頭風，但是絕大部份的男生還是非常在乎自己頂上頭毛，頭禿了，頭髮還會再長回來嗎？更是許人關心的重點，如果有機會可以做選擇的話，男士們還是希望自己能擁有一頭秀髮，所以許多人開始求助於植髮，發表第二代韓式植髮論文且獲得2018年美國植髮醫學會最佳科技獎的植髮專家林宜蓉醫師表示，後腦是決定植髮的重點，而後腦供髮區的數量、密度、毛髮品質，決定了植髮效果，也就是說，後腦的供髮區密度比落髮區高，只要用對方法治療，植髮效果會相當顯著。

目前任職在高地植髮陳怡蓉分享了一些相關於植髮的內容，很多人一到診所就問：我可不可以植髮，其實這問題牽扯層面很廣，至於到底可不可以植髮，主要是跟我們後腦的供髮區有關係，後腦的供髮區跟你前面的落髮區，兩者的比例，決定我們植髮效果的因素，假如後腦供髮區越優良，毛髮數量越多，密度越高，毛髮品質越佳，當然植過來這個落髮區，就更好分配。所以在植髮前，我們通常會用最新的偵測器診斷，了解毛囊畫面、數據，找對原因，才能更有效的對症下藥。

高地植髮首創的第二代韓式植髮技術，除了優於目前市面上的韓式植髮外，林宜蓉醫師的植髮技術論文，更獲得了2018年美國植髮醫學會，最佳實踐尖端科技論文獎，其中共有五大優點：第一、傷口小恢復快，第二、痛感降低很多，第三、毛囊生存率更為提升，第四、不會影響周邊的毛髮，第五、希望將來用合理親民的費用以服務更多患者；林宜蓉醫師強調，第二代韓式植髮比起一般韓式植髮更為優良，除了上述五點特色外，植髮後的保養也是相當重要，包括：定期回診，改變飲食、生活習慣，如果有遺傳性禿頭的話，則要服用降低破壞賀爾蒙的藥物，讓毛囊幹細胞活化，優化植髮部位。

雖然近期內興起禿頭風，但是擁有一頭漂亮的秀髮，絕對許多男士夢寐以求的夢想，想要進行植髮手術來改善己經是許多人的不二首選，但是切勿病急亂投醫，找具專業的植髮機構，符合自身的體質，才能夠改善掉髮的危機。

(中時電子報)