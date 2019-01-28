日本行動電源拋售潮！maxell、Sony便宜到懷疑人生

日本3C賣場行動電源超便宜拋售。(翻攝T客邦)

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中時電子報
日本行動電源便宜到懷疑人生。(翻攝T客邦)

日本去年發布了新的電器用品安全法規定，2/1起市售行動電源都要有PSE安全認證標誌才能販售，有科技網站指出，許多日本網友近期都在twitter上PO文表示，3C賣場發現超便宜行動電源，不少3C賣場都出現「拋售潮」。

日本經濟產業省發布新的「電器用品安全法」，自2018年2月1日起，將行動電源納入圓形PSE的安全認證範圍，寬限期為1年，也就是今年2/1日，即為寬限期的終止日。

據《T客邦》報導指出，因寬限期即將截止，日本3C賣場最近掀起了一批行動電源的拋售潮，像是maxell 2800mAh行動電源只要銅板價100日圓(約台幣28元)，另外Sony 5000mAh也才賣410日圓(380+8%稅)，台幣不過一百出頭，該網站指出「在台灣的購物網站查目前Sony 5000mAh行動電源還要952元」，日本賣的價格幾乎是2折甚至1折，實在非常划算。

網站表示，若這幾天有到日本旅遊民眾可以去選購搶便宜，不過也提醒民眾，行動電源搭飛機有相關限制，像是不能托運，另外容量規定上，通常大概20000mAh就是上限，在購買及攜帶上要特別注意。

(中時電子報)

網友用410元日圓買到了Sony 5000mAh的行動電源。(翻攝T客邦)

文章來源：T客邦

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