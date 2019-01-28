東區慘淪臨時賣場 網轟柯p不及韓國瑜 高下立判

Swatch去年撤出東區。(圖/翻攝Google Map)

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中時電子報
戴安瑋
台北東區店面租金飆高，店家紛結束營業止血。(資料照片/林宜靜攝)

繼老乾杯、田季發爺、三道一鍋等撤離東區後，著名江浙菜老店永福樓也不敵高漲租金負荷吹熄燈，將於過年後歇業。台北東區沒落到淪為臨時特賣商場。對此，網友熱議表示，「高雄巿巿長忙巿政當先鋒，台北巿巿長忙選舉當網紅，噗～高下立判！」。

台北東區SOGO商圈過去熱鬧繁榮景象已不見，不少餐飲業者因租金高漲相繼關店，如SWATCH台灣唯二的形象概念店去年結束營業止血，而開業逾10年的義式餐酒館Trattoria di Primo復興店，於去年6月對外宣布租約到期而決定結束營業，老乾杯、田季發爺、三道一鍋等，也都因不堪租金負荷撤離東區，而設店40年之久的永福樓更於昨證實將於2月24日結束營業。現在東區已淪為臨時特賣商場。

對此，網友說，「漲成這樣誰要租大路上？」、「又老又窮」、「反正房東也不缺錢」、「房東自己搞爛」。不過，也有網友將箭頭指向台北市長柯文哲表示，「柯Ｐ和柯粉看到了沒有，沒有政績只是爽而已」、「噗～台北巿長正在忙著做總統的春秋大夢ing，沒空理」還有網友說，「高雄巿巿長忙巿政當先鋒，台北巿巿長忙選舉當網紅，噗～高下立判！」。

(中時電子報)

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