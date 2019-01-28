羽球》奧運與世錦賽奪5金 印尼天后娜西爾退役

2019年01月28日 15:24 中時電子報 黃邱倫

現年33歲的印尼羽球天后娜西爾(Lilyana Natsir)，昨日在印尼大師賽混雙決賽落敗後即對外界宣布退役，17歲出道的她，在奧運與世錦賽殿堂留下了5金紀錄，在印尼羽壇有著無比光榮的紀錄。

娜西爾在2002年開始征戰國際舞台，專長混合雙打的她，先後在2005、2007、2013與2017年世界錦標賽4度奪冠，2016年里約奧運與搭檔艾哈邁德拿下混雙金牌，而且分別在2010與2018年兩度攻佔世界第一(混雙)，堪稱是21世紀至今最出色的混雙選手。

娜西爾最成名的戰役就是2005年世錦賽混雙決賽與維迪安托擊敗當時如日中天的大陸名將謝中博‵／張亞雯，緊接著又在2007年世錦賽再次拍退大陸好手鄭波／高崚，兩度從強權之國奪下金盃，讓中國大陸羽壇視為頭號勁敵。

2013年世錦賽，娜西爾與艾哈邁德聯手2比1險勝大會頭號種子、大陸好手馬晉／徐晨，2016年里約奧運摘金6連勝過程都是直落二局輕鬆擊敗對手，成為自1992年王蓮香之後，第二位在奧運舞台上封后的印尼選手。

2017年世錦賽娜西爾與艾哈邁德踏上蘇格蘭的征程中，身為賽會第三種子的他們，決賽碰到一路2比0輕鬆過關的大會頭號種子、大陸名將鄭思維／陳清晨，娜西爾／艾哈邁德後來居上，4度稱霸世錦賽混雙冠軍。

娜西爾從2002年竄起，直至2017年世錦賽，13年期間讓中國大陸組合吃足苦頭，光是世錦賽就4度擊敗大陸好手，而且憑一己之力抗衡了大陸老中青3代選手，堪稱是大陸羽壇殺手級人物。

如今隨著娜西爾決定高掛球拍退休，印尼最閃亮的傳奇天后即將歸隱，最開心莫過於大陸羽壇了，總算能擺脫娜西爾夢靨，重新掌控世界羽球混雙賽場。

(中時電子報)