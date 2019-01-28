延伸海線公車路線 議長張清照要求台中市府全面規畫

2019年01月28日 15:48 中時 陳世宗

張清照指出，台中市民眾建議市府應將公車路線延伸到三井outlet！（陳世宗攝）

風頭水尾的海線地區，建設多公車很重要！台中市民建議市府應將公車路線延伸到三井outlet！台中市議長張清照28日要求市府交通局研究可行性，並串連附近景點；交通局長葉昭甫表示，將就300號、306號及617號等公車路線與業者進一步討論可行性方案。

市府民政局、交通局、環保局、社會局、法制局、秘書處等首長，28日到議會拜會議長張清照！張清照關心老人福利，詢問敬老愛心卡後續實施狀況。社會局長李允傑表示，市府近日會公布一套公平正義的敬老愛心卡方案，1000點的福利不變，但使用方式可避免目前濫用的弊端。

交通局長葉昭甫說，配合敬老愛心卡的計程車也會擴大到有意願的車隊及個人，避免獨占市場。張清照詢問海線公車，他說很多海線民眾關心海線交通，這些年他在海線爭取很多建設，加上三井outlet開幕後有不少人潮，部分民眾因此要求將公車延伸至三井outlet。

張清照詢問可行性？並建議公車路線串連附近高美溼地、海洋生態館、大安媽祖園區等等景點。葉昭甫說，目前到三井outlet的公車有308及310號，300號、306號及617號公車，終點在三井outlet附近；該局會針對這3條路線進行研究，並對串連附近景點公車路線做詳細規畫。

(中時 )