嘉基醫院接地氣 院長姚維仁揮毫祝福大家過好年

2019年01月28日 15:48 中時 廖素慧

嘉基醫院院長姚維仁揮毫用心送祝福。（廖素慧攝）

采風坊在嘉基醫院大廳為民眾義剪頭髮。（廖素慧攝）

嘉基醫院企畫室主任洪錫隆（右）、專員許嘉欣為民眾舀火龍果花燉排骨湯暖大家的胃及心。（廖素慧攝）

火龍果花燉排骨湯清爽養生。（廖素慧攝）

嘉義基督教醫院接地氣，28日在醫院門診大廳辦迎新春活動，院長姚維仁走出診間，放下電腦醫療儀器，拿起毛筆揮毫寫春聯，他笑說，用小學生的程度寫春聯，醫學教授的誠心祝福大家過好年；民眾回響熱烈。

姚維仁任職嘉基醫院長1年多，他畢業自國防醫學院醫學系，曾任成大醫學院副教授、成大醫學院醫學系主任、成大核醫部主任，專長核子影像醫學，剛上任院長即碰上勞資的薪資問題爭議，他用智慧及柔軟身段，與嘉基工會協商11次，化解對立，簽署勞團協議，董事會決定今年年終獎金發2個月加2萬，獲員工普遍肯定。

嘉基今天辦迎新春活動，姚維仁揮毫寫春聯，與民眾搏感情，現場也邀請社區大學、長青學園書法名師盧銘琪揮毫送春聯，采風坊負責人蔡瓊慧與團隊為民眾義剪頭髮，還煮火龍果花燉排骨湯招待民眾，場面熱呼呼，心也暖呼呼。

姚維仁說，小學畢業後就沒再拿過毛筆寫字了，當醫生、教學生更習慣用電腦打字，看醫療儀器的影像字體，「封筆」50年再寫揮毫就是想衷心祝福大家過好年！

(中時 )