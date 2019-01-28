交通部擬補貼油資 小黃業者怒嗆「不需要」

交通部擬對計程車業者補貼油資，業者怒轟「不需要補助，只要合法競爭環境」。（李宜秦攝）

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交通部長林佳龍上周在新春記者會上表示，將改善計程車業者競爭環境，擬以補貼油資方式進行。但計程車業者認為，交通部應先改善計程車業的競爭環境，解決Uber違規爭議，而非濫發補助款，強調「業者從未要求補助，只想要合法的競爭環境，亂發補助反而是害了司機」。業者指出，前兩周已先召開會議討論，今日下午2點半也再次開會。

林佳龍在交通部上周一的新春記者會上表示，下一步打算改善計程車的經營環境，並已擬出計程車駕駛關懷方案，如補助油資、用餐時間路邊停車免費等。然而此舉卻引發計程車業者不滿。

中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會副理事長鄭力嘉表示，前兩周有與交通部召開會議，但內容主要針對計程車業整體問題討論，包括計程車車輛總量管制、駕駛員職後訓練、政府應扮演角色等，對補助方案沒有特別琢磨。

鄭力嘉強調，計程車業者從未要求政府給予補助，即使交通部真的要發放補助，恐怕大部分業者也不願意領，怒嗆「不是說你給錢我們就要」，他表示，交通部應先改善計程車業的競爭環境，儘速解決計程車與Uber、租賃車、群組叫

車的爭議問題，不要再讓非法的搶食合法市場。

鄭力嘉表示，交通部應做的是輔導業者轉型或升級，例如訓練駕駛改走觀光導覽，補助教育訓練費用等，而不是給錢了事，就算拿了補助款後，市場上非法惡性競爭的問題依然存在，無法根治業者所遇問題。

鄭力嘉說，今日下午2點半將再次召開會議討論，會中將針對與交通部意見不合的內容加以協商，希望交通部能做到嚴格執法、終止非法。

(中時 )

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