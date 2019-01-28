新北市祈福燈會2月18日登場 豬福滿滿

2019年01月28日 15:49 中時 葉德正

去年吸引超過120萬人次參觀的新北燈會，今年將在2月18日至3月3日一連14天於三重大台北都會公園擴大舉行，新北市民政局打造5大特色主題區，有兩岸花燈達人同場獻藝、情侶約會的浪漫風、還可漫步在辰光橋上賞燈，讓市民朋友們在2019年都能夠豬福滿滿、豬事大吉。

新北市副市長謝政達表示，元宵節是新年慶祝活動之一，今年燈會展區為6公頃，擴大邀請大陸南京市、崑山市、常州市、句容市一同參展，及新北市境內40多家廟宇共襄盛舉，並分別由台灣花燈國寶級之稱的花燈藝術家林健兒老師設計製作，以及大陸國家級傳承人顧業亮及陳柏華老師共同打造，展出多達80座的大型花燈，熱鬧精彩有趣，歡迎大家一同來賞燈慶元宵。

民政局長柯慶忠表示，2019新北市祈福燈會將在2月18日晚間7點，由市長侯友宜主持點亮「豬福滿滿燈會」主燈儀式，開幕晚會將由知名藝人吳怡霈擔任主持人，並邀請蕭煌奇、李千那、茄子蛋等超強卡司藝人演唱，以及邀請三重在地傳統技藝團體「宋坤傳藝」帶來精采鼓陣表演。

柯慶忠說，燈會場地規劃了5大特色主題區，｢兩岸達人同場獻藝｣區由兩岸花燈師傅共同打造，大陸燈區將有牌樓、天燈祈福、九龍戲珠等大型傳統燈座，以及漂浮水上的荷塘春色等特色花燈。台灣燈區則有林健兒老師設計「五福臨門豬事大吉」主燈，以及傳統財神爺、月下老人、媽祖、濟公等齊聚賜福。

另外，園區內去年完工的辰光橋在燈會期間將打造成「情人鵲橋」，在橋上可以鳥瞰吹泡泡少女光雕，橋上特別裝飾了愛情燈廊、星星燈廊、及宮燈步道，讓情侶漫步在燈廊下享受愛情的氣氛。主燈旁的「豬福滿滿『碰碰豬』」燈區放置30顆不倒翁碰碰豬，成為大小朋友一碰就亮的互動燈區。

園區還有「浪漫滿屋『幻彩星盒』」燈區，讓民眾走入美麗花朵3D世界中，體驗浪漫花叢中的繽紛愛情，還有「戀愛島嶼『愛戀鐘森』」燈區的幸福浪漫燈飾，讓人同時置身於中式喜慶與西式浪漫穿插的場景，幸福浪漫的氛圍，預料將成為情侶拍照、放閃的新地標。

三重區宗教文化發展協會理事長李乾龍表示，燈會期間每天晚上6點到8點，民眾只要在「辰光橋」上打卡，可以到現場設立的祈願區索取由三重先嗇宮提供的締結良緣祈願卡，簽上自己的心願後投入祈願箱，將可獲得「月老紅線」及「月老吊飾」，每日限量300名；燈會結束之後，祈願卡將送到先嗇宮月老星君前舉辦祈福儀式，讓所有愛侶的祝禱獲得加持。

(中時 )