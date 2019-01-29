紫南宮主委莊秋安養3隻狗 「錢財」大集合

紫南宮主委莊秋安，對3隻寵物狗照顧有加。（廖志晃攝）

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紫南宮主委莊秋安的寵物狗，都有自己的小木屋！（廖志晃攝）
紫南宮主委莊秋安的寵物狗，名字都與發財有關。（廖志晃攝）

紫南宮以求發財金聞名，名列全國10大求財廟宇之首，主委莊秋安家裡養的3隻狗，也是大有來頭，名字都與錢財有關，分別是Money、錢多多和花不完，3隻寵物來源不同，卻從不爭吵，平常在庭院各自棲息，但只要莊秋安一聲號令，「錢（犬）財」大集合！

俗話說「狗來富」，莊秋安個性海納百川兼容並蓄，門下3犬，富上再加富，剛好與發財名廟主委的身分相稱；而且，這3隻狗不但可以在面積數百坪的庭院自由奔跑戲耍，還擁有自己專屬的小木屋，真正是「好狗命！」

莊秋安的3隻愛犬，都是隨緣而來，其中，錢多多是山上的流浪犬媽媽所生，兄弟姐妹共7隻，成群結隊在山間遊蕩，莊秋安不忍小狗流離失所，就把最瘦弱的那隻抱回家飼養，如今，錢多多在莊家3犬中，體型最壯碩。

花不完毛色黑白相間，而且系出名門，血統來自布農族原住民用來狩獵的台灣土狗，曾有日本人跨海尋找純種台灣土狗，以1隻台幣300萬元價格，將牠的表妹迎回日本當種犬！

Money原是親戚家裡的雄犬，體型最迷你，但是個性最活潑，經常到處趴趴走！秋安嫂說，公狗和男人一樣，家裡待不住，整天往外跑，只有母狗會顧家！

(中時 )

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