瞄一眼惹殺機？男遭陌生人砍傷 濺血倒地

2019年01月28日 15:36 中時 王文吉

簡嫌疑不滿遭被陌生人瞄一眼，持端西瓜刀砍傷對方右大腿。(王文吉翻攝)

台中發生隨機砍人案！葉姓男子27日傍晚步行經過福潭路巷口，疑向陌生旁人簡男看了一眼，遭對方持刀砍傷右大腿，當場濺血倒地，經送醫急救縫了10多針，仍住院觀察中。警方在案發1小時後，於50公尺外社區逮捕剛變裝完的簡嫌，並在社區水溝內起獲丟棄的西瓜刀、迷彩外套、口罩、鴨舌帽及台鐵車票等證物，詢後依殺人未遂移送台中地方檢察署偵辦。

葉姓被害人向警方表示，他與嫌犯根本不認識，當時邊走路邊跟客戶講電話，經過潭子區福潭路450巷口，看見嫌犯來回徘徊，冷不防就被對方從背後持刀砍傷。

葉姓被害人遭砍傷後大聲呼救，經救護人員送台中慈濟醫院急救，右大腿膝蓋後側刀傷長達15公分、深5公分，緊急縫合後無生命危險，目前留院觀察中。

嫌犯傷人後，立即拔腿逃到附近社區，迅速將黑白迷彩外套換成灰色帽T，褲子則換成牛仔褲。警方接獲目擊者報案，佈下警網追緝，時隔1小時，員警在潭子區福潭路與潭興路口撞見1名氣喘吁吁的男子，盤查過程支吾其詞，最後紙包不住火，才坦承稍早持刀傷害被害人。

警方帶著嫌犯於附近排水溝內尋獲丟棄的西瓜刀、迷彩外套、口罩、鴨舌帽及台鐵車票。簡嫌供稱，他患有甲狀腺機能亢進病症，自覺遭被害人瞄看，覺得被歧視，遂緩慢靠近被害人，並持隨身攜帶的西瓜刀，朝對方右腳砍一刀。

警方調查，家住台北的27歲簡男有傷害前科，他自稱因心情不好，搭火車來台中潭子訪友，雖身攜帶的短西瓜刀，是半年錢購買，隨身攜帶防身用。詢後依殺人未遂移送地檢署偵辦。

(中時 )