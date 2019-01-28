誰說星光大道一定要紅毯？美國演員工會大獎鋁箔銀毯超吸睛

以《一個巨星的誕生》奪后的女神卡卡，一襲白色深V高衩DIOR高級訂製服，坐擁復古好萊塢巨星風采。（CFP提供）

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澳洲女星瑪格羅比身著CHANEL香奈兒2019巴黎－紐約工坊系列白色洋裝現身，穿梭於全身的金色編織細節讓美好身材若隱若現。（CFP提供）
電影《瘋狂亞洲富豪》中的台裔女星吳恬敏，選穿線條俐落的平口銀色OscardelaRenta2019早秋系列洋裝亮相，整體走成熟路線。（翻攝自OscardelaRenta官方IG帳號）
女星楊紫瓊的ElieSaab銀色禮服，誇張的羽毛裙搭配銀色刺繡細節上身，貴氣逼人。（CFP提供）
本屆美國演員工會大獎與贊助商ReynoldsWrap合作，共同打造別出心裁的星光大道「銀毯」。（翻攝自SAGAwards官方IG帳號）

第25屆美國演員工會大獎（SAGAwards），於當地時間27日晚間在洛杉磯展開，率先登場的星光大道，更一改過往大眾對紅地毯的既定印象，改採用鋁箔打造的「銀」毯取而代之，再搭配背景同色系的銀色布幕，營造一片星光熠熠的銀色世界。

雖說在之前艾美獎及MTV音樂錄影帶大獎上，也分別使用過金色及粉紅色作為星光地毯主色，但本屆演員工會大獎所使用的銀地毯，則別具慶祝盛事邁入4分之一世紀的美好寓意。除吹響25周年慶祝號角外，銀毯亦是由典禮贊助商ReynoldsWrap協力打造，身為美國家用鋁箔紙製造大廠，特為典禮以鋁箔製成一條銀色地毯，並以銀色玫瑰雕塑做為互動拍照區的背景牆面。

而「銀」毯上的眾女星，也有不少貼合主題，選穿銀白色系禮服登場。以《一個巨星的誕生》奪后的女神卡卡（LadyGaga），一襲白色深V高衩DIOR高級訂製服，坐擁復古好萊塢巨星風采。憑著《雙后傳》入圍最佳女配角獎項的澳洲女星瑪格羅比（MargotRobbie），則身著CHANEL香奈兒2019巴黎－紐約工坊系列白色洋裝現身，穿梭於全身的金色編織細節讓美好身材若隱若現，更呼應了她的一頭金黃髮色。

於電影《瘋狂亞洲富豪》中同劇飆戲的亞裔女星吳恬敏（ConstanceWu）及楊紫瓊，更不約而同以銀色為主調。吳恬敏選穿線條俐落的平口銀色OscardelaRenta2019早秋系列洋裝亮相，整體走成熟路線；而楊紫瓊的ElieSaab銀色禮服，誇張的羽毛裙搭配銀色刺繡細節上身，貴氣逼人。

(中時 )

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