污染裁處不透明 環團：高雄、花蓮、桃園最差

2019年01月28日 15:46 中時 王思慧

環團曾要求環保署「列管污染源資料查詢系統」中，裁處記錄要公開。綠色公民行動聯盟今（28）公布各縣市政府公開裁處記錄的透明度，其中透明度最差的是高雄市，其次是花蓮縣與桃園市；雲林、基隆及嘉義則是相對較好的縣市。

綠色公民行動聯盟專員柯乾庸說明，這次盤點了2017年1月1日至2018年12月31日，共16057筆違規裁處紀錄，依照裁罰記錄公開的詳細程度等，逐筆進行人工判讀，再依據填寫不確實的數量及佔比分別排序。

柯乾庸指出，高雄的裁處記錄最多，透明度也最差，2579筆裁罰記錄中，有1334筆沒有確實填寫，超過五成，遠高於其他縣市。按比例來看，透明度第二差的是花蓮，有將近四成的裁處記錄填寫不佳，且2018年的填寫情況較2017年退步很多，有超過六成的裁處記錄沒有確實填寫。按照數量來看，桃園僅次於高雄，有388筆裁處記錄未確實填寫，佔裁處記錄將近兩成。

另外，也有填寫情況很好的縣市，除了離島以外，雲林、基隆跟嘉義市三個縣市，每一筆裁處記錄都有確實填寫，做到應有的資訊透明。

綠色公民行動聯盟研究員曾虹文進一步表示，以雲林縣政府公開六輕的裁處記錄為例，哪一個製程、哪一根煙囪、因為什麼原因、排放什麼污染物質、檢測濃度、標準值多少等等，都寫的清清楚楚。而高雄市政府有1312筆裁處記錄，只填寫違反哪一條法規，跟沒有公開前的情況一樣。

桃園則是連違反哪一條法規都省了，只寫違反什麼法，或是寫「未符合放流水標準」、「未依許可證進行操作」，仍看不出來為什麼違規。其他還有像新竹只寫「未依規定」、屏東只寫「請參閱行政裁處書」更是不知所云。

曾虹文說，過去環保署認為違規事實涉及「商業機密」與「個資」不能公開，但裁處記錄的公開不是要窺探營業秘密或個資，而是民眾可以多一點瞭解鄰近工廠的環境管理狀況、是否有改善、或是有長期公共安全的系統性風險。

以高雄林園工業區的信昌化工火災為例，主因是異丙苯的洩漏，但從近兩年的裁處記錄只看到被開罰15次，只有一筆記錄有填寫裁處事由，無從得知洩漏是單一事件，還是長期有洩漏的問題。曾虹文強調，高雄是石化業的重鎮，不只污染嚴重，也常發生火災、爆炸等工安意外，嚴重影響居民的生命健康，更應該確實公開裁處記錄，讓民眾一同參與監督。

(中時 )