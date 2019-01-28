影》正港「澳網之王」 球評：喬帥是外星人！

2019年01月28日 15:52 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

塞爾維亞籍現任世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）在2019年澳網男單決賽，以直落三盤搞定西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），成為澳網史上最多七冠的名將，無懈可擊的表現，網球比賽球評都驚呼：「根本是外星人！」

喬柯維奇在2016年澳網、法網都奪冠，不過美網男單決賽之後，就面臨受傷及心態迷失的挫折，2017年澳網第二輪爆冷輸給當時世界排名第117的選手，法網則是止步8強，連續兩場四大滿貫賽衛冕失利，世界排名也下降到第4，溫網16強賽無緣晉級後，宣告因手肘傷勢提前結束2017球季。

喬帥的教練團也是經過幾波異動，當初他引進團隊的冥想大師，更讓指導過他的德國籍教練貝克（Boris Becker）不爽，認為喬帥因此減少訓練量，影響場上表現，在續約時放話團隊中有冥想大師他就不想繼續，最後貝克離開喬帥團隊。

去年中喬柯維奇辭退冥想大師，也把之前合作超過10年的瓦耶達（Marian Vajda）教練找回，隨後在溫網、美網封王，再度登上顛峰。

今年澳網決賽，是喬帥連續第三場大滿貫賽摘冠，締造了屬於他的光榮紀錄，特別是決賽讓納達爾一籌莫展的好狀態，讓美國ESPN球評波杜（Peter Bodo）直呼：「喬帥的表現根本外星人！」並把喬帥和巴西退役足球明星羅納度（Ronaldo）相提並論。

巴西退役足球明星羅納度。(資料照/美聯社)

波杜認為，喬柯維奇曾經以42連勝開始球季、創造四大賽都奪冠的「全滿貫」，猶如羅納度職業生涯在西甲巴塞隆納的表現；之後喬帥因受傷成績滑落，也跟羅納度在義甲國際米蘭時期致命膝傷相似，甚至旁人對於喬帥能否重回巔峰的懷疑，也令人想起羅納度面對過的質疑。

(中時電子報)