唯一睪丸無精又罹癌 北榮神奇助孕台灣首例

陳太太手撫五個月大的肚子總算讓先生放下低落的心情。（陳志祥攝）

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婚前因隱睪症切除左睪丸，婚後右睪丸罹癌也要切掉根治，如何兼顧生育的心願？這是人生難以接受的「兩難」！北榮把這種生育「0」機率化為神奇，創下台灣第1例奇蹟，幫助病人把握最後一次生兒育女的機會。

夫妻雙方想要生育且未避孕達1年都沒有成功懷孕，北榮建議夫妻一起檢查，男方看診泌尿科、女方是婦產科，不孕症並非小說、電視或傳說的由女方負責，大規模統計，夫妻不孕而求診，單純女方問題占1／3、單純男方問題是1／3，雙方都有治療需求也是1／3。

北榮收治1位29歲陳先生展現醫療的神奇！郭先生在青少年時期即因左側隱睪症切除左側睪丸，長大新婚不久孕前健檢精液為無精，進一步檢查竟發現僅存右側睪丸長有惡性腫瘤，必須手術根除，只是這會造成無法傳宗接代。

台北榮總泌尿部及婦女醫學部攜手合作，施以妙手診治，從摘除的右側睪丸中顯微手術取得殘存不多的精子，利用人工生殖技術讓郭太太成功懷孕，並保存冷凍胚胎，讓郭先生將來可繼續生兒育女。

後續由婦女醫學部生殖內分泌科醫師李新揚的人工生殖團隊協助，陳太太成功受孕，胎兒健康成長，至今已近5個月大，而且生殖醫學中心也庫存其他3個冷凍胚胎，以供往後第2、第3胎生育的需求。

北榮泌尿部主任黃志賢指出，個案罹癌、無精，又剩1顆睪丸，加上大腫瘤所以取精的機率幾乎是「0」，還好透過顯微手術有了「驚鴻一瞥」找到僅存的精蟲與卵子受孕成6個胚胎，目前在台灣的文獻找不到類似案例。

睪丸癌好發20至35歲的生育年齡，睪丸癌不會痛沒感覺，可是摸得到它的存在，個案陳先生表示，知道病況時很慌張，很多醫師都說要割除，最後在北榮找到治療方法，很幸運也讓太太懷孕，再過2年太太身體好一點再來生第2胎。

(中時 )

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