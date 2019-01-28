學測國文改寫作家文章 作者馬世芳、張曉風抗議

2019年01月28日 15:52 中時 林志成

大學學測國文（選擇題）改寫作家文章來出題，作者很有意見。繼樂評人馬世芳後，作家張曉風也對第13題、14題的出題方式表達不滿，認為過度割裂她的原文，是不尊重她，而且引用前後都未告知，也未付她版權費。

今年國文科第28、29、30題的閱讀測驗題，改寫樂評人馬世芳短文，點評音樂人羅大佑、李宗盛的作品及其時代性。不過馬世芳表示，「作品發表之後，解釋權就不再只屬於作者自己，這道理我明白。不過這3題閱讀測驗，除了第3題我很有把握，前2題左看右看，都選不出『正確答案』，還是有點兒氣惱。」

馬世芳表示，「我只知道，若你是熟聽李宗盛和羅大佑的老樂迷，這前2題題你應該也和我一樣，很容易答錯，搞不好愈熟悉還愈容易答錯。」

在馬世芳之後，張曉風也發難。今年學測國文（選擇題）第13題、14題，改寫自張曉風〈這些芒果，是偷來的嗎？〉文章來出題，不過她看到題目後表示，這樣的改寫是割裂她的原文，也是對她的不尊重。

張曉風說，出題者割裂她的文章，可能是怕考題太長，但他們自我詮釋作者意思，考生要照著出題人的意見回答才對，作者詮釋不受重視。此外，學生報名學測要繳報名費，但大考中心引用她的文章，事前事後都未告知，她也沒拿到版權費。

清華大學榮譽教授李家同在個人臉書說：「關於馬世芳文章的那幾題，不僅我不會，我認識的國文系教授，好幾位都不會答，有一位努力地答，結果也答錯了。」李家同認為他這個老人很幸運，因為當年大學入學考試不會出現這樣的考題。

大考中心主任劉孟奇回應，目前並未收到考生對28到30題有疑義，國文科這個題目，原本就設定考生沒聽過羅大佑和李宗盛就能作答，如果外界仍有意見，大考中心開會釐清後會對外說明。

(中時 )