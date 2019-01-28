2019年01月28日 16:14 中時 葉書宏

新北市副市長謝政達今（28日）率領消防局、經發局、工務局、衛生局、消保官等組成的專案稽查小組，前往中和區家樂福進行公安及食安聯合稽查。（葉書宏攝）

新北市副市長謝政達今（28日）率領消防局、經發局、工務局、衛生局、消保官等組成的專案稽查小組，前往中和區家樂福進行公安及食安聯合稽查。（葉書宏攝）

新北市副市長謝政達今（28日）率領消防局、經發局、工務局、衛生局、消保官等組成的專案稽查小組，前往中和區家樂福進行公安及食安聯合稽查。（葉書宏攝）

新北市副市長謝政達今（28日）率領消防局、經發局、工務局、衛生局、消保官等組成的專案稽查小組，前往中和區家樂福進行公安及食安聯合稽查。（葉書宏攝）

新北市副市長謝政達今（28日）率領消防局、經發局、工務局、衛生局、消保官等組成的專案稽查小組，前往中和區家樂福進行公安及食安聯合稽查。（葉書宏攝）

新北市副市長謝政達今（28日）率領消防局、經發局、工務局、衛生局、消保官等組成的專案稽查小組，前往中和區家樂福進行公安及食安聯合稽查。（葉書宏攝）

年前公安、食安稽查傳統市場也不放過

農曆春節將至，新北市副市長謝政達今（28日）率領消防局、經發局、工務局、衛生局、消保官等組成的專案稽查小組，前往中和區家樂福進行公安及食安聯合稽查，除了防堵豬瘟疫情外，謝政達強調，農曆年前除了商場等大型購物中心外，傳統市場也是稽查對象之一。

謝政達表示，農曆春節將至，大型賣場的人潮、貨品都相當多，特地進行聯合稽查，藉此確保食品安全衛生，另外，針對豬肉是否來自於大陸，進一步嚴格把關；再者，為避免發生公安問題，進一步檢測電扶梯、消防設備、逃生梯是否符合安全規定，希望民眾可以有一個平安快樂的年節假期。

謝政達提到，除了針對大型賣場外，另外還有傳統市場等人潮聚集的地方，同樣都列為首波稽查對象。針對防堵豬瘟疫情，衛生局會前往各大型賣場、通路進行稽查，目前已稽查逾300處場所。

新北市政府表示，衛生局已特別加強查核食品製造、標示及作業環境衛生；此外工務局亦同步針對本市轄內多次檢查不合格的31家大型商場、百貨公司等場所進行為期10天的公共安全檢查，如發現場所有公安、食品、環保相關缺失，將要求業者立即改善。另為配合防制豬瘟，慎重向業者宣導，拒絕販售來路不明的肉品。

另外，消防局為加強醫院、老人長照、護理機構等避難弱勢場所的公共安全及緊急應變能力，特別設定擴大火災之情境於雙和醫院附設護理之家進行演練，進行各項滅火、通報及避難引導119救災救護及後送作為，演練過程符合實況成效良好，希透過示範演練，能將最新的防災重點知識廣為宣導，促使相關業者注重公共安全。

(中時 )